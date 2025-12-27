CSGT TP Cần Thơ đảm bảo giao thông trong đêm khai mạc lễ hội sông nước

Tối 27-12, TP Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025, với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026 tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm, như: biểu diễn nhạc acoustic đường phố, tổ chức thả đèn hoa đăng trên sông, đua thuyền buồm, giải đua thuyền ván SUP mở rộng, giải đua vỏ composite mở rộng…