CSGT TP Cần Thơ đảm bảo giao thông trong đêm khai mạc lễ hội sông nước

(PLO)- Dù lượng người đổ về nội ô rất đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc do lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng ứng trực tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm.
Tối 27-12, TP Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025, với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.
Dù chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 20 giờ tại Rạch Khai Luông, thế nhưng từ trước đó, người dân đã tranh thủ đi về phía công viên sông Hậu, bến Ninh Kiều... chọn vị trí đẹp để thưởng thức màn trình diễn drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật.
Lực lượng CSGT bố trí các tổ công tác ứng trực tại các vị trí trọng điểm, tại các tuyến đường dẫn vào địa điểm diễn ra lễ khai mạc để hướng dẫn, phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông đảm bảo thông suốt.
Ngoài lực lượng CSGT, tại các vị trí quan trọng còn có lực lượng CSTT thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ trực đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai mạc Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.
Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026 tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận.
Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm, như: biểu diễn nhạc acoustic đường phố, tổ chức thả đèn hoa đăng trên sông, đua thuyền buồm, giải đua thuyền ván SUP mở rộng, giải đua vỏ composite mở rộng…