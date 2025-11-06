CSGT Cần Thơ mềm mỏng nhưng cương quyết với 'ma men cù nhây'

(PLO)- Mặc dù việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn còn gặp nhiều trường hợp "cù nhây", nhưng lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ vẫn luôn bình tĩnh, mềm mỏng và kiên quyết xử lý.

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an﻿) về chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿ đã tổ chức nhiều tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo phương châm “đúng người, đúng lỗi”, “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.
Cùng đi với Tổ công tác Trạm CSGT Ba Láng (phòng CSGT Công an TP Cần Thơ), PV PLO﻿ ghi nhận dù lực lượng CSGT đã ra quân đồng loạt, các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt thông tin, thế nhưng thực tế vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia﻿. Thậm chí, có nhiều trường hợp cố tình "cù nhây" khi bị lực lượng làm nhiệm vụ dừng phương tiện kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm.
Đơn cử, tại điểm kiểm tra trên đường Trương Vĩnh Nguyên (phường An Bình), qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của ông HTH là 0,508mg/l khí thở. Tuy nhiên, khi cán bộ Trạm CSGT Ba Láng yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, giấy tờ xe, ông H viện lý do: "Đi rước cháu ở gần đây, nên không mang bất kỳ giấy tờ nào", rồi năn nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm.
Trước thái độ cương quyết xử lý nghiêm của lực lượng làm nhiệm vụ, ông H đã bỏ đi, không ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.
Thượng tá Nguyễn Hùng Cường (ngồi giữa), Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Cần Thơ kiểm tra công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông﻿.
Một trường hợp khác, khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông điều khiển xe máy BKS 65B1-87xxx định tăng ga bỏ chạy, nhưng lực lượng CSGT đã kịp thời chặn lại. Kết quả nồng độ cồn đo được của người này là 0,908mg/lít khí thở (chỉ số nồng độ cồn cao gấp đôi so với mức thấp nhất của khung xử phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm này).
Thời điểm kiểm tra, người đàn ông này không cung cấp được giấy phép lái xe theo quy định cho Tổ công tác. Căn cứ theo Nghị định 168, với hai hành vi vi phạm này, ông có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 8-12 triệu đồng.
Một trường hợp cù nhây khác, tại điểm kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Quốc Việt (phường An Bình), sau khi được Tổ công tác thông báo chỉ số nồng độ cồn đo được là 0,209mg/l khí thở, ông QNC (ngụ TP Cần Thơ) không đến làm việc với lực lượng CSGT, mà đi loanh quanh gần đó gọi điện thoại.
Sau hơn một tiếng đồng hồ khuyên răn, thuyết phục ông C hợp tác làm việc nhưng bất thành, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ phương tiện theo quy định. Được biết, sau đó, ông C đã đến trụ sở Trạm CSGT Ba Láng làm việc, chấp nhận lỗi vi phạm và chấp hành xử phạt.
Thống kê, từ ngày 18-10 đến 29-10, lực lượng CSGT toàn TP Cần Thơ﻿ đã phát hiện và lập biên bản hơn xử lý hơn 600 trường vi phạm nồng độ cồn; trong đó có một trường hợp xe ô tô vi phạm ở mức 2 (0,25-0,4 mg/lít khí thở).

Theo Công an TP Cần Thơ, trong tháng 10-2025, toàn TP đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong và 9 người bị thương. So với tháng 9-2025, số vụ giảm 16, số người tử vong giảm 11 và số người bị thương giảm 10.

Về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 6.273 trường hợp vi phạm; đã lập biên bản xử phạt với số tiền gần 12,68 tỉ đồng và tạm giữ 803 phương tiện vi phạm.

