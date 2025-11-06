CSGT Cần Thơ mềm mỏng nhưng cương quyết với 'ma men cù nhây'

(PLO)- Mặc dù việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn còn gặp nhiều trường hợp "cù nhây", nhưng lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ vẫn luôn bình tĩnh, mềm mỏng và kiên quyết xử lý.
Đơn cử, tại điểm kiểm tra trên đường Trương Vĩnh Nguyên (phường An Bình), qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của ông HTH là 0,508mg/l khí thở. Tuy nhiên, khi cán bộ Trạm CSGT Ba Láng yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, giấy tờ xe, ông H viện lý do: "Đi rước cháu ở gần đây, nên không mang bất kỳ giấy tờ nào", rồi năn nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm.
Theo Công an TP Cần Thơ, trong tháng 10-2025, toàn TP đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong và 9 người bị thương. So với tháng 9-2025, số vụ giảm 16, số người tử vong giảm 11 và số người bị thương giảm 10.
Về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 6.273 trường hợp vi phạm; đã lập biên bản xử phạt với số tiền gần 12,68 tỉ đồng và tạm giữ 803 phương tiện vi phạm.