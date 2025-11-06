CSGT Cần Thơ mềm mỏng nhưng cương quyết với 'ma men cù nhây'

Theo Công an TP Cần Thơ, trong tháng 10-2025, toàn TP đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong và 9 người bị thương. So với tháng 9-2025, số vụ giảm 16, số người tử vong giảm 11 và số người bị thương giảm 10.

Về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 6.273 trường hợp vi phạm; đã lập biên bản xử phạt với số tiền gần 12,68 tỉ đồng và tạm giữ 803 phương tiện vi phạm.