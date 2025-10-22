CSGT Cần Thơ xử phạt gần 330 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày 22/10/2025 21:03

Ngày 22-10, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết thống kê sơ bộ qua bốn ngày thực hiện cao điểm tuần tra, xử lý nồng độ cồn, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý 327 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Cụ thể, trong bốn ngày cao điểm (từ ngày 18-10 đến ngày 21-10), lực lượng CSGT đã thực hiện 382 cuộc tuần tra kiểm soát.

Lực lượng CSGT xử lý chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Ảnh: CHÂU ANH

Qua đó, phát hiện, lập biên bản hơn 1.561 trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ…. Trong đó, có 327 trường hợp vi phạm lỗi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn.

Qua phân tích cho thấy các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều là người điều khiển xe mô tô, khung thời gian phát hiện vi phạm chủ yếu từ 18 giờ đến 24 giờ.

Như PLO thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cùng với các tỉnh, TP trên cả nước, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn kể từ ngày 18-10.

Theo Thượng tá Trần Tấn Bền, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Cần Thơ, điểm mới của đợt cao điểm lần này là lực lượng CSGT tổ chức chức tuần tra, kiểm soát không giới hạn về không gian, thời gian.

Qua bốn ngày thực hiện cao điểm tuần tra, xử lý nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, xử lý 327 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng khác, như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp xã… kiểm tra trên tất cả các tuyến đường. Qua đó, quyết liệt các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP.

Mặt khác, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT còn tuyên truyền các nội dung liên quan đến lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Từ đó, giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong cộng đồng.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng, lực lượng CSGT thuộc Cục và 34 địa phương sẽ tiếp tục ra quân kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên toàn quốc. Đây sẽ sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.