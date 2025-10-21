Nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT 21/10/2025 12:25

(PLO)- Một nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, thản nhiên lấy bóng cười ra hít trong ô tô trước mặt cảnh sát giao thông.

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng, cho hay đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 1-9-2025, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Hòa Hải phát hiện ô tô BKS 92A - 56... do một nữ tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nữ tài xế tăng ga bỏ chạy, khi đến đường Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì bị lực lượng CSGT chặn lại.

Lúc này, nữ tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác với lực lượng CSGT.

Đáng nói, phụ nữ này ngồi trên ghế lái và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra hút trước sự chứng kiến của CSGT và người dân.



Nữ tài xế hút bóng cười ngay trong xe. Ảnh: CA

Tổ công tác sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn làm việc.

Cơ quan công an xác định nữ tài xế này tên ĐKT (ngụ phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng). Kiểm tra ô tô do T điều khiển, công an phát hiện có bốn bình chứa khí N2O. Người này cũng không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe, tài xế T chịu mức phạt tiền 38 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng xử phạt chủ ô tô 92A - 56... về lỗi: "Để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông". Với lỗi này, chủ xe phải chịu mức phạt tiền 29 triệu đồng.

Công an phường Ngũ Hành Sơn cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với T về hành vi Tàng trữ chất cấm; tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Được biết, ĐKT là một ca sĩ, từng đạt giải tại một số cuộc thi.