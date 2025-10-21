14 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn tối 20-10 21/10/2025 11:02

(PLO)- Thông tin từ Cục CSGT cho biết trong buổi tối 20-10, có 14 trường hợp là phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.

Sáng 21-10, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngày 20-10, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.



CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: PV

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến 23 giờ, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 65.200 lái xe, đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 2.800 trường hợp (1 xe khách, 17 xe tải, 84 xe con, 2.664 xe mô tô, 42 xe thô sơ và phương tiện khác).

Phân tích về độ tuổi vi phạm: Dưới 18 tuổi: 75 trường hợp; từ 18 - 35 tuổi: 881 trường hợp; từ 36-55 tuổi: 1.550 trường hợp; trên 55 tuổi: 302 trường hợp; trong đó có 14 phụ nữ vi phạm.

Việc kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc cùng một khung giờ theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT được thực hiện từ ngày 18-10. Việc kiểm soát đồng bộ trên toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.