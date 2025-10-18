Sau hơn 2 tiếng kiểm tra nồng độ cồn, CSGT xử phạt hơn 1.200 người 18/10/2025 22:56

(PLO)- Chỉ trong 150 phút (từ 12h đến 14h30 ngày 18-10), Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tại 34 tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn, kiểm tra 48.214 lượt phương tiện và phát hiện, lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp vi phạm.

Ngày 18-10, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an tại 34 địa phương trên cả nước đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng.

Thời gian ra quân kéo dài từ 12h đến 14h30 và từ 19h00 đến 22h00. Các địa phương được yêu cầu bố trí tối đa lực lượng, trang thiết bị phương tiện để thực hiện, đảm bảo khép kín các tuyến, địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Ảnh: PV

Tin từ Cục CSGT, chỉ trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h30, lực lượng chức năng đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện, qua đó lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Các địa phương ghi nhận số lượng vi phạm cao nhất là:

Hà Nội với 134 trường hợp.

Hải Phòng với 101 trường hợp.

Thái Nguyên với 90 trường hợp.

Lào Cai và Bắc Ninh cùng có 88 trường hợp.

Hưng Yên với 70 trường hợp.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, việc kiểm soát đồng bộ trên toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Đồng thời, các địa phương vẫn duy trì tổ chức kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chức năng và đặc thù riêng của địa bàn.