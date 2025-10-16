Một công nhân bị lập biên bản vì nồng độ cồn kịch khung 16/10/2025 11:23

(PLO)- Hết giờ làm việc, một công nhân uống bia với đồng nghiệp, khi chạy xe về thì gặp tổ tuần tra của CSGT...

Tối 15-10, tổ tuần thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát và kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực phường Bến Cát.

Hết giờ làm việc, một công nhân lai rai vài ly bia với đồng nghiệp, khi lái xe máy về nhà thì bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn vượt khung cao nhất.

Theo ghi nhận, trong vài giờ kiểm tra nồng độ cồn, tổ tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe. Một số trường hợp có mức độ cồn vượt khung cao nhất.

Một người đàn ông điều khiển xe máy khi lực lượng CSGT đo nồng độ cồn thì có chỉ số vượt khung cao nhất 0,480 mg/l khí thở.

Người này cho biết làm công nhân tại một công trình xây dựng, hết giờ làm mấy anh em đồng nghiệp rủ lai rai vài ly bia. Do nhà gần nên người này đi xe máy về để sáng hôm sau có xe đi làm.

“Tôi biết uống bia rồi lái xe là sai, nhưng tôi cứ chủ quan, lần này bị phạt như này chắc tôi không bao giờ dám nhậu rồi chạy xe nữa”, người đàn ông cho biết.

Một số trường hợp có mức nồng độ cồn rất cao.

Theo đại diện Trạm CSGT Quốc lộ 13, trong ngày 15-10 Trạm đã lập 69 biên bản xử lý vi phạm (xe đầu kéo, ô tô khách, ô tô tải, ô tô con, xe máy).

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 28 trường hợp. Ngoài ra, còn xử phạt một số lỗi vi phạm khác như: Đi không đúng làn đường, đi ngược chiều, chở hàng vượt kích thước…

Đại diện Trạm CSGT Quốc lộ 13 cho biết, các tổ tuần tra đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trong đợt cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

Cũng theo Trạm CSGT Quốc lộ 13, đợt cao điểm lần này sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, ma túy.

Đại diện Trạm CSGT Quốc lộ 13 cho biết thêm, cán bộ chiến sĩ sẽ không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm. Từ đó, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn TP.HCM.

Lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

CSGT còn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác như: chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ trái phép… Đồng thời, đề cao kỷ luật, xây dựng hình ảnh người CSGT chính quy, thân thiện.

CSGT sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các khung giờ cao điểm.

Đặc biệt là buổi tối, cuối tuần, dịp lễ, những giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.