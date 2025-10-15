Hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 4 ngày tại TP.HCM 15/10/2025 13:36

(PLO) – Sau 4 ngày ra quân cao điểm, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, sau 4 ngày ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, điển hình nhiều ở các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ,…

Trước đó, ngày 11-10, Phòng CSGT tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm nhằm lập lại kỷ cương, trật tự trong chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 4 ngày tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT, chỉ sau 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 1.800 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 8 trường hợp điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát giao thông, CSGT đã gửi thông báo xử lý phạt nguội gần 1.900 trường hợp vi phạm qua hình ảnh. Các lỗi chủ yếu gồm: Vi phạm tốc độ (gần 900 trường hợp), lưu thông trên vỉa hè (gần 400 trường hợp) và dừng, đỗ xe sai quy định (hơn 520 trường hợp).

Ngoài ra, CSGT đã gửi thông báo xử lý phạt nguội gần 1.900 trường hợp vi phạm qua hình ảnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng với công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, đặc biệt là tác hại của việc sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe.

Đơn vị triển khai nhiều hình thức truyền thông mới, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các clip ngắn, dễ hiểu, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... với thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục duy trì các chuyên đề cao điểm, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo TTATGT, góp phần giữ vững bình yên cho người dân thành phố.