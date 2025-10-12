Mưa lớn, người dân TP.HCM vất vả vượt đường ngập 12/10/2025 15:56

(PLO)- Cơn mưa lớn tại TP.HCM khiến nhiều khu vực phía Đông bị ngập úng, gây khó khăn cho người dân di chuyển và nhiều phương tiện chết máy.

Trưa ngày 12-10, cơn mưa lớn bất chợt xuất hiện trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là ở khu vực phía Đông, khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

VIDEO: Xuất hiện cơn mưa lớn, người dân TP.HCM vất vả vượt ngập.

Ghi nhận của PV tại tuyến đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TP.HCM lúc 13h30, mực nước từ kênh thoát nước tràn ra, gây ngập úng. Có đoạn ngập sâu cả bánh xe máy, khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn, nhiều phương tiện phải quay đầu, tìm lộ trình khác để tránh tình trạng chết máy giữa đường.

Mưa lớn từ trưa đến chiều 12-10 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Ảnh: PHẠM HẢI

Cách đó không xa, tại hẻm 218 Tô Ngọc Vân, một dòng nước chảy xiết xuất hiện, tạo thành một “dòng thác nhỏ” giữa lòng hẻm. Nhiều phương tiện qua lại bị chết máy phải xuống đẩy bộ qua đoạn ngập.

Chị Hoàng Thị Ánh Kim, người dân sống trong khu vực, cho biết: Mỗi khi trời mưa, việc đi lại ở đây rất vất vả. "Nhà tôi nằm ngay khu vực này, cứ mỗi lần trời chuẩn bị mưa, tôi đã phải chuẩn bị xô chậu để ứng phó với nước ngập. Hôm nay đỡ hơn một chút, nếu mưa kéo dài thêm, chắc chắn khu vực sẽ bị ngập sâu hơn rất nhiều", chị Kim cho biết.

Tại giao lộ đường An Bình – Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, TP.HCM xuất hiện nhiều vạch nước sâu, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại ngã ba đường An Bình – Lê Trọng Tấn, tình trạng nước dâng nhanh cũng khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối từ Phạm Văn Đồng đi ra đường lớn Đỗ Mười.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được vào đầu giờ chiều cùng ngày:

Nước từ kênh tràn ra đường hẻm 218 khiến khu vực ngập hơn bánh xe, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân chật vật di chuyển trong dòng nước ngập sâu sau cơn mưa lớn, nhiều đoạn nước dâng cao khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau cơn mưa lớn, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước ngập, người dân phải xuống xe đẩy bộ khiến việc đi lại thêm phần vất vả. Ảnh: PHẠM HẢI

Một con hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức cũng bị ngập úng nặng. Ảnh: PHẠM

HẢI