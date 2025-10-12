Chiều uống bia, tối chạy xe thì gặp CSGT tuần tra 12/10/2025 05:54

(PLO)- Người đàn ông cho biết đã uống bia từ chiều và ngủ một giấc trước khi ra đường, nhưng vẫn bị CSGT xử phạt vì có nồng độ cồn.

Tối 11-10, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn kết hợp tuần tra lưu động trên Quốc lộ 13, đoạn trước cổng Khu công nghiệp VSIP 1 và địa bàn đảm trách.

VIDEO: Uống 3 lon bia từ chiều, tối điều khiển xe vẫn bị xử phạt vì có nồng độ cồn.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Khoảng 20 giờ, tổ công tác phát hiện ông LNH (49 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy ông H có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Ngoài ra, ông H không xuất trình được các giấy tờ liên quan, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Ông LNH (49 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, ông H cho biết hôm nay là ngày cuối cùng đi làm tại công trình, được chủ nhà mời rượu nên có uống một ít, về tới khu vực này thì bị CSGT thổi phạt.

Tương tự, lúc 20 giờ 55 phút, ông TQT (47 tuổi, quê Quảng Nam) cũng bị dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông T dưới 0,25 mg/l khí thở. Tổ công tác lập biên bản vi phạm theo quy định.

Ông NN (43 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết sau khi uống 3 lon bia từ buổi chiều thì về nhà ngủ, đến tối ra đường thì bị thổi phạt vì trong người vẫn có nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng thời điểm, một trường hợp khác là ông NN (43 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy biển số 62P1-608... cũng bị kiểm tra. Ngoài việc có nồng độ cồn, ông N còn không xuất trình được giấy tờ xe nên bị xử phạt theo quy định.

“Chiều nay tôi có uống 3 lon bia, sau đó về nhà ngủ một giấc rồi mới chạy xe ra ngoài, nhưng vẫn bị phát hiện có nồng độ cồn. Sau lần này, tôi sẽ rút kinh nghiệm”- ông N nói

Trong tối cùng ngày, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành nhiều trường hợp vi phạm với lỗi nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, trong cùng buổi tối, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 cũng phát hiện ông CMT (41 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy ông T có nồng độ cồn 0,709 mg/l khí thở, vượt gần gấp đôi mức kịch khung.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy chạy trên đường. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp vi phạm với lỗi khác cũng được cán bộ CSGT nhắc nhở, tuyên truyền hướng dẫn thêm cho người dân.

Ra quân cao điểm, CSGT phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tăng cường xử lý nồng độ cồn, ma túy

Sáng 11-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy trên toàn địa bàn thành phố.

Đây là đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng CSGT, cho biết thời gian qua lực lượng CSGT đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, tuần tra, qua đó góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt. Ảnh: LA

Tuy nhiên, tình hình vi phạm giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, tụ tập đua xe trái phép và lạng lách, đánh võng trên đường.

Bên cạnh đó, tại một số khu vực cửa ngõ, bến xe, cảng và sân bay thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

“Đợt cao điểm lần này sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Không để bất kỳ trường hợp vi phạm nào bị bỏ lọt, với tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'. Từ đó, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn TP.HCM” – Thượng tá Trưởng nhấn mạnh.

CSGT TP.HCM ra quân xử lý vi phạm, tập trung vào nồng độ cồn và ma túy. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định…

Lực lượng CSGT sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp giữa hình thức công khai và hóa trang, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, buổi tối, cuối tuần và dịp lễ, những thời điểm thường xảy ra nhiều vi phạm.