Xử phạt tài xế xe buýt chạy lên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Bứa 07/10/2025 22:47

(PLO)– CSGT TP.HCM xử lý tài xế xe buýt tuyến An Sương – Hậu Nghĩa vì điều khiển xe chạy lên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Bứa, TP.HCM.

Ngày 7-10, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển xe buýt chạy lên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Hình ảnh tài xế xe buýt điều khiển xe chạy lên vỉa hè để vượt các xe khác trên đường Nguyễn Văn Bứa. Ảnh: PHẠM HẢI

Hình ảnh vụ việc trước đó được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, phản ánh một chiếc xe buýt biển số 51B-309… chạy một phần bánh xe lên vỉa hè để vượt dòng xe đang di chuyển chậm vào khoảng 12 giờ 45 cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế liên quan đến làm việc. Người điều khiển được xác định là ông NVB (47 tuổi, ngụ Tây Ninh), tài xế tuyến xe buýt An Sương – Hậu Nghĩa.

Tại cơ quan công an, ông B thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do lo sợ trễ giờ nên đã điều khiển phương tiện đi nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên vỉa hè để vượt các phương tiện khác.

Ông NVB làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: PC08

Với hành vi này, ông B sẽ bị xử phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Hành vi điều khiển phương tiện đi lên vỉa hè không chỉ vi phạm quy tắc giao thông mà còn gây nguy hiểm cho người đi bộ, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Phòng CSGT cũng khuyến cáo các tài xế, đặc biệt là lái xe vận tải hành khách công cộng, cần gương mẫu chấp hành nghiêm luật giao thông, không đi trên vỉa hè dù trong tình trạng ùn tắc.

Người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có thể gửi hình ảnh, video phản ánh về trang Zalo “Phòng CSGT Công an TP.HCM” hoặc gọi đường dây nóng 0326.08.08.08 để được tiếp nhận, xử lý.