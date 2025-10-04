Người dân 'nín thở' đi qua đường Kha Vạn Cân vì ổ gà, rác thải và nước đọng

Ngày 4-10, ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13, mặt đường nhiều đoạn bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi, đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là tuyến đường quan trọng, đóng vai trò là trục lưu thông tắt từ Phạm Văn Đồng qua Quốc lộ 13, mật độ phương tiện đông đúc.
Ổ gà, ổ voi chằng chịt, rác thải bốc mùi
Nhiều người dân sống dọc tuyến đường Kha Vạn Cân nêu trên phản ánh tình trạng mặt đường bị sụp lún nghiêm trọng, kèm theo hiện tượng nước đọng kéo dài khiến người đi đường khó nhận biết được tình trạng mặt bằng phía dưới.
Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là đối với những người điều khiển xe máy. “Có lần tôi chứng kiến một người đi xe máy bị té ngã do sụp hố nước ngay khúc cua, may mắn là không có xe phía sau nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng”- một người dân chia sẻ.
Không chỉ vậy, rác thải sinh hoạt được tập kết tự phát ở nhiều điểm dọc tuyến đường, đặc biệt là gần các khu vực dân cư đông đúc. Những đống rác này thường xuyên bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt, khiến người dân vô cùng khó chịu và lo lắng cho sức khỏe.
Ông Trần Văn Bé (70 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) cho biết: “Tuyến đường này ổ voi, ổ gà nhiều, mưa thì nước đọng, khô thì bụi mịt mù. Xe rác thì hay đậu lâu, nước rỉ ra hôi lắm. Người dân đi qua khu vực này rất khổ”.
Bên cạnh đó, vẫn còn những người âm thầm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Bà Xoài (86 tuổi), người dân sống ven tuyến đường cho biết, bà đã tự nguyện quét rác, dọn dẹp khu vực này hơn hai năm nay.
“Tuổi già sức yếu nhưng ngày nào tôi cũng ra quét. Rác thải để lâu bốc mùi khó chịu lắm. Mong mọi người có ý thức hơn một chút”- bà Xoài chia sẻ.
Đề xuất cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2-10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông tin, qua khảo sát thực tế, đoạn đường Kha Vạn Cân có chiều rộng hơn 4m, phân thành hai làn xe riêng biệt. Tuy nhiên, mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng.
Hệ thống thoát nước kém khiến khu vực này thường xuyên bị ngập cục bộ khi mưa. Trời nắng thì bụi, còn rác thải thì tập kết tràn lan hai bên, gây mất mỹ quan đô thị.
Một số đoạn lòng đường chỉ đủ cho một làn xe di chuyển, dẫn đến ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.
Theo đó, từ đầu tháng 5-2024, Phòng CSGT đã có công văn kiến nghị UBND TP.HCM sớm khắc phục tình trạng hạ tầng tại tuyến đường này. CSGT cũng đã phối hợp với Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) khảo sát, lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe và cấm xe khách trên 16 chỗ lưu thông tại đây.
Phòng CSGT kiến nghị Sở Xây dựng sớm cải tạo mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, tổ chức sơn kẻ lại vạch đường và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, đề xuất UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo các lực lượng tổ chức tổng vệ sinh thường xuyên, xử lý các điểm rác tự phát, chỉnh trang cảnh quan khu vực.
Một số hình ảnh PV ghi nhận được: