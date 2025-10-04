Người dân 'nín thở' đi qua đường Kha Vạn Cân vì ổ gà, rác thải và nước đọng 04/10/2025 15:06

(PLO) - Tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp, ổ gà, hố nước, kèm theo tình trạng rác thải bốc mùi gây ảnh hưởng đến người dân và mất an toàn giao thông.

Ngày 4-10, ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13, mặt đường nhiều đoạn bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi, đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là tuyến đường quan trọng, đóng vai trò là trục lưu thông tắt từ Phạm Văn Đồng qua Quốc lộ 13, mật độ phương tiện đông đúc.

Người dân 'nín thở' đi qua đường Kha Vạn Cân vì ổ gà, rác thải và nước đọng. VIDEO: PHẠM HẢI

Đường Kha Vạn Cân (đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13), mặt đường nhiều đoạn bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi, đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Ổ gà, ổ voi chằng chịt, rác thải bốc mùi

Nhiều người dân sống dọc tuyến đường Kha Vạn Cân nêu trên phản ánh tình trạng mặt đường bị sụp lún nghiêm trọng, kèm theo hiện tượng nước đọng kéo dài khiến người đi đường khó nhận biết được tình trạng mặt bằng phía dưới.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là đối với những người điều khiển xe máy. “Có lần tôi chứng kiến một người đi xe máy bị té ngã do sụp hố nước ngay khúc cua, may mắn là không có xe phía sau nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng”- một người dân chia sẻ.

Không chỉ vậy, rác thải sinh hoạt được tập kết tự phát ở nhiều điểm dọc tuyến đường, đặc biệt là gần các khu vực dân cư đông đúc. Những đống rác này thường xuyên bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt, khiến người dân vô cùng khó chịu và lo lắng cho sức khỏe.

Rác thải sinh hoạt bị đổ tràn lan bên lề đường, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Trần Văn Bé (70 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) cho biết: “Tuyến đường này ổ voi, ổ gà nhiều, mưa thì nước đọng, khô thì bụi mịt mù. Xe rác thì hay đậu lâu, nước rỉ ra hôi lắm. Người dân đi qua khu vực này rất khổ”.

Chú Trần Văn Bé (70 tuổi, người dân địa phương) phản ánh tình trạng mặt đường nhiều ổ voi, ổ gà và rác thải bốc mùi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, vẫn còn những người âm thầm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Bà Xoài (86 tuổi), người dân sống ven tuyến đường cho biết, bà đã tự nguyện quét rác, dọn dẹp khu vực này hơn hai năm nay.

“Tuổi già sức yếu nhưng ngày nào tôi cũng ra quét. Rác thải để lâu bốc mùi khó chịu lắm. Mong mọi người có ý thức hơn một chút”- bà Xoài chia sẻ.

Bà Xoài (86 tuổi) ngày nào cũng tự quét dọn khu vực, mong môi trường sống sạch sẽ hơn cho cộng đồng. Ảnh: PHẠM HẢI

Đề xuất cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2-10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông tin, qua khảo sát thực tế, đoạn đường Kha Vạn Cân có chiều rộng hơn 4m, phân thành hai làn xe riêng biệt. Tuy nhiên, mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông tin. Ảnh: PHẠM HẢI

Hệ thống thoát nước kém khiến khu vực này thường xuyên bị ngập cục bộ khi mưa. Trời nắng thì bụi, còn rác thải thì tập kết tràn lan hai bên, gây mất mỹ quan đô thị.

Một số đoạn lòng đường chỉ đủ cho một làn xe di chuyển, dẫn đến ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.

Theo đó, từ đầu tháng 5-2024, Phòng CSGT đã có công văn kiến nghị UBND TP.HCM sớm khắc phục tình trạng hạ tầng tại tuyến đường này. CSGT cũng đã phối hợp với Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) khảo sát, lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe và cấm xe khách trên 16 chỗ lưu thông tại đây.

Có đoạn mặt đường Kha Vạn Cân bị sụp lún sâu, tạo thành hố lớn rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng CSGT kiến nghị Sở Xây dựng sớm cải tạo mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, tổ chức sơn kẻ lại vạch đường và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, đề xuất UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo các lực lượng tổ chức tổng vệ sinh thường xuyên, xử lý các điểm rác tự phát, chỉnh trang cảnh quan khu vực.

Đường Kha Vân loang lỗ mặt nước, ổ gà chằng chịt, nhiều phương tiện phải lấn qua làn đường ngược lại để di chuyển tránh sụp hố. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua đường Kha Vạn Cân do mặt đường hư hỏng, nhiều đoạn sụp lún, nước đọng kéo dài và rác thải bốc mùi. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân lưu thông qua đường Kha Vạn Cân có khi chỉ đi được một làn nhỏ do lòng đường hẹp, lại phải liên tục né tránh ổ gà, nước đọng và rác thải, gây mất an toàn và cản trở giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Khi mưa lớn, mặt đường Kha Vạn Cân biến thành "ao nước", che lấp ổ gà, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe. Ảnh: PHẠM HẢI

Ổ voi, ổ gà chi chít trên mặt đường khiến người đi xe máy phải né tránh liên tục, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: PHẠM HẢI