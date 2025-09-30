CSGT kịp thời dẫn đường xe chở sản phụ đến bệnh viện Từ Dũ an toàn 30/09/2025 13:37

(PLO)- Một sản phụ đau bụng dữ dội trên xe công nghệ đã được tổ công tác CSGT kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa đến Bệnh viện Từ Dũ an toàn.

Sáng 30-9, khoảng 8 giờ 45, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 thì phát hiện một xe ô tô công nghệ màu đỏ (biển số 50E-01485) do anh Trần Văn Phúc điều khiển, chở theo chị Phạm Thị Hòa (41 tuổi, mang thai) có biểu hiện đau bụng dữ dội.

Tài xế đã nhờ tổ công tác hỗ trợ dẫn đường khẩn cấp đưa sản phụ đến bệnh viện. Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Như Úy (tổ trưởng) và Thượng úy Phạm Quang Vũ (tổ viên) đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng đang cùng làm nhiệm vụ tại vòng xoay.

Cảnh sát mở đường để đưa sản phụ vào bệnh viện. Ảnh: CA

Được sự đồng ý, tổ công tác đã bật còi, đèn ưu tiên, nhanh chóng mở đường dẫn xe chở sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn.

Sản phụ được đưa vào bệnh viện nhanh chóng, an toàn. Ảnh: CA

Nhiều người dân có mặt tại vòng xoay đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn của lực lượng CSGT TP.HCM.