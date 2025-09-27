CSGT phát hiện xe đầu kéo chở 30 tấn thịt heo, dê... không rõ nguồn gốc 27/09/2025 17:04

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

CSGT chặn đứng xe đầu kéo chở 30 tấn thịt heo, thịt dê,... không rõ nguồn gốc.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792 trên quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền, TP Huế), tổ công tác của Phòng CSGT đã phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này không chỉ chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10-30% mà còn vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ đến 27,92%.

Trên xe đang vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt heo, thịt dê, chân gà.... Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

