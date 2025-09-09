Hà Nội: Phát hiện gần 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc 09/09/2025 20:13

(PLO)- Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ.

Ngày 9-9, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác, phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hoà, TP Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng (tương đương gần 1 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đã bị phát hiện và thu giữ.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số hàng gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CA

Điều đáng nói, loại thực phẩm này là món ăn phổ biến ở hàng quán vỉa hè, thường được gọi là "lạp xưởng hà khẩu nướng đá". Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng hóa được xác định là PTH (37 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, Hà Nội). Làm việc với lực lượng chức năng, PTH khai nhận toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối chúng ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Đoàn kiểm tra đã thống nhất tạm giữ toàn bộ số sản phẩm nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.