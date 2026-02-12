Khởi tố thêm 2 người liên quan vụ thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi tuồn ra thị trường 12/02/2026 13:11

(PLO)- Liên quan đến vụ thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được đóng dấu kiểm dịch và tuồn ra thị trường, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 2 người.

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn) và Thị Hồng Cam (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn, cùng TP Cần Thơ) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến vụ thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.

Trước đó ngày 9-10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bắt tạm giam Phan Ngọc Toại (49 tuổi, chuyên viên Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII), Lê Quốc Nhiên (47 tuổi, nhân viên thú y kiểm soát giết mổ) và Phạm Hồng Phúc (46 tuổi, viên chức Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII).

Theo điều tra, lúc 13 giờ 20 phút ngày 9-10-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ. Thời điểm này, cơ sở có 40 con heo sống tại 14 chuồng và 1 con heo đã giết mổ, đóng dấu kiểm dịch, để trên xe mô tô chuẩn bị vận chuyển ra khỏi cơ sở, trọng lượng 120 kg. Lực lượng chức năng đã test nhanh số heo trên và kết quả là dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra 2 lô thịt heo của bà Giang Thị Hoa và ông Trương Văn Mười (do bà Cam và chồng là Trương Trung Kiên trực tiếp đứng bán) tại chợ Vĩnh Viễn, tổng khối lượng 840,7 kg.

Liên quan đến thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Thị Hồng Cam

Lưu Văn Nam cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Phòng PC03 đã thu 10 mẫu bệnh phẩm, kết quả 8/10 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau đó, Cơ quan CSĐT trưng cầu Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II giám định 12 mẫu thu giữ; kết quả 10/12 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Quá trình điều tra, các bị can Phúc, Nhiên, Toại khai nhận biết heo nhiễm bệnh nhưng vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát để bán ra thị trường.

Cụ thể, Phúc thừa nhận ngày 5-10-2025 phát hiện heo có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng không lập biên bản, không tiêu hủy theo quy định mà đồng ý cho mang về giết mổ, bán. Ngày 9-10-2025, sau khi kiểm tra nội tạng thấy có dấu hiệu bệnh dịch tả lợn châu Phi, Phúc vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ.

Bị can Nhiên khai, ngày 7-10-2025, Nam có mua 1 cá thể heo nái đã chết nặng khoảng 190kg của ông Trịnh Văn Hường (ngụ xã Xà Phiên) với giá 3 triệu đồng rồi chở xuống lò mổ Đặng Phú Tỷ, rồi điện thoại cho Nhiên đến đóng dấu kiểm soát thú y.

Khi kiểm tra bên trong cá thể heo này, Nhiên phát hiện cá thể heo nhiễm bệnh nhưng vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ cho Nam đem bán ra thị trường

Bị can Toại khai ngày 1-10-2025, xác định heo bị bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ để bán ra thị trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.