TP Cần Thơ: Thông tin ban đầu về vụ heo có đóng dấu kiểm dịch, mang ra sạp bán lại phát hiện bệnh 16/10/2025 20:57

(PLO)- Theo Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, trước và sau khi giết mổ thì không phát hiện heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi nhưng khi mang ra sạp bán lại phát hiện.

Chiều 16-10, tại cuộc họp cơ quan báo đài quý III-2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về thông tin phát hiện một vụ heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi lại mang bán và có đóng dấu kiểm dịch.

Trước đó, ngày 15-10, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở xã Vĩnh Viễn giết mổ một con heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi. Con heo có trọng lượng 120kg, đã đóng dấu kiểm dịch và đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ để bán.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của hai sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả có 10/12 mẫu dương tính với tả heo châu Phi…

Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ Ngô Thái Chân thông tin tại họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Thông tin tại cuộc họp, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT cho biết, theo thông tin ban đầu Sở xác minh, con heo trên của một hộ ở ấp 7, xã Lương Tâm TP Cần Thơ. Hộ này chỉ nuôi một con heo nái, do lớn quá nên bị sạt xương mông, không đi nổi nên người dân mang bán. Thời điểm trên, tình trạng con heo này bình thường.

Khi đưa vào, nhân viên thú y kiểm soát trước khi giết mổ không phát hiện bệnh. Khi giết mổ xong kiểm tra thịt, ngũ tạng con heo cũng không phát hiện bệnh. Sau đó nhân viên đã đóng dấu và cho lưu hành buôn bán theo quy định. Tuy nhiên, khi ra sạp bán, lấy mẫu lại phát hiện bị bệnh.

“Chi cục Thú y đang phối hợp cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với cơ sở này để có thông tin tiếp theo” – ông Chân nói.