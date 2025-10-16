TP Cần Thơ đề xuất 4 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá 16/10/2025 15:52

(PLO)- TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành, đồng thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù mang tính đột phá, phù hợp với TP trong các lĩnh vực.

Chiều 16-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với cơ quan báo đài định kỳ quý III-2025.

Tại đây, ông Võ Nhựt Quang – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đã thông tin về câu hỏi của báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Cần Thơ.

Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Võ Nhựt Quang cho biết ngày 3-9, Đảng ủy UBND TP Cần Thơ (sau sáp nhập) đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 59, làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị.

Về Nghị quyết 45, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ cho hay do nhiều yếu tố khách quan như tác động kéo dài của dịch COVID-19, hạn chế về nguồn lực tài chính và khung pháp lý hướng dẫn một số chính sách được ban hành chậm, nên kết quả thực hiện chưa đạt được như kỳ vọng, một số cơ chế vẫn đang trong quá trình hoàn thiện điều kiện triển khai.

TP đã nhìn nhận được các hạn chế này và đang tập trung khắc phục, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa tài chính để thực hiện các chính sách đặc thù…

Trong thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành, đồng thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù mang tính đột phá, phù hợp với TP trong các lĩnh vực.

Cụ thể, nhóm cơ chế, chính sách về tài chính - ngân sách để huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Tiếp theo là nhóm cơ chế chính sách nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên đất gắn với các cơ chế nhằm thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào các ngành quan trọng theo định hướng của TP như công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo...

Nhóm cơ chế nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bứt phá trong hội nhập.

Nhóm chính sách về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như đảm bảo điều kiện về thu nhập cho cán bộ, công chức của TP.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết với những cơ chế chính sách vượt trội, phù hợp với thực tiễn sẽ tạo điều kiện cho TP thu hút tối đa nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, khai thác tối đa hiệu quả các hạ tầng chiến lược như cảng nước sâu Trần Đề, sân bay quốc tế Cần Thơ, hệ thống cao tốc, đường sắt tốc độ cao, hệ thống đô thị, nguồn tài nguyên về năng lượng tái tạo...

Theo quy định, nội dung chính sách cụ thể sẽ được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện về tính khả thi, hiệu quả mang lại và lộ trình thực hiện cụ thể nhằm phát huy hiệu quả tối ưu nhất. Qua đó, góp phần thực hiện đạt các định hướng, mục tiêu theo nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.