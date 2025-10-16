Dự án mở rộng năm nút giao ở TP Cần Thơ: Khởi công rồi... để đó 16/10/2025 15:01

(PLO)- Tính đến thời điểm này, có hai trong số năm nút giao đã được khởi công mở rộng; dù kế hoạch đặt ra hoàn thành trong 360 ngày, nhưng hơn nửa năm qua dự án vẫn còn vướng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Cần Thơ về các công trình trọng điểm trên địa bàn TP, dự án cải tạo, mở rộng năm nút giao thông trọng điểm hiện chỉ mới khởi công thực hiện hai nút giao.

Video: Hiện trạng hai nút giao thuộc dự án cải tạo, mở rộng năm nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, nút giao số 1 (đường Mậu Thân - đường 3 tháng 2 - đường Trần Hưng Đạo), đã khởi công thi công xây dựng từ ngày 12-3 và nút giao số 4 (đường Nguyễn Văn Linh - đường 3 tháng 2) đã khởi công thi công xây dựng từ ngày 3-4.

Còn lại nút giao số 2 (đường Mậu Thân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Võ Văn Kiệt) hiện đang chuẩn bị thủ tục để khởi công; nút giao số 3 (đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Văn Cừ) hiện đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng, chưa tổ chức đấu thầu thi công và nút giao số 5 (đường Nguyễn Văn Linh đường 30 tháng 4) hiện còn đang tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng.

Đối với hai nút giao đã khởi công hơn nửa năm, đến nay vẫn còn vướng mặt bằng. Trong đó, tại nút giao số 1 hiện đã chi trả 29 trường hợp bị ảnh hưởng, còn 14 trường hợp chưa chi trả và tại nút giao số 4 hiện đã có 30/34 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Theo ghi nhận, nút giao số 1 và số 4 đều có thời gian thi công là 360 ngày, dự kiến hoàn thành trong một năm sau ngày khởi công. Thế nhưng hiện nay hiện trạng của cả hai nút giao không có dấu hiệu của “thi công”, thậm chí, còn gây khó khăn hơn cho lưu thông và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, tại nút giao số 1, hàng ngày vào khoảng 17 giờ đến 18 giờ, nơi đây luôn có đông các phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc rất cao. Vào khung giờ trên, các cán bộ Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ luôn phân công túc trực để điều tiết, bất kể thời tiết mưa hay nắng.

Ông Trịnh Hữu Thành (ngụ phường Ninh Kiều) kể tình trạng giao thông mỗi chiều tại nút giao này luôn đông, đặc biệt vào những ngày mưa, rất dễ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nếu không có lực lượng CSGT trực để phân luồng giao thông là rất thường xảy ra ùn tắc.

“Khi nghe triển khai mở rộng nút giao để lưu thông thuận tiện, là người dân TP Cần Thơ, tôi rất mừng và mong dự án sớm hoàn thành. Thế nhưng, nghe tin khởi công hơn nửa năm qua mà hiện trạng không thay đổi gì nhiều. Chỉ mới đập được 1-2 căn nhà, chưa thấy có động thái thi công” - ông Thành bày tỏ.

Còn tại nút giao số 4, đây cũng là một trong những tuyến đường có đông phương tiện qua lại, đặc biệt có nhiều xe trọng tải lưu thông. Thế nhưng, hiện nay vẫn không có dấu hiệu thi công dù đã qua hơn sáu tháng.

Theo người dân sinh sống gần nút giao này, sau khi khởi công hồi đầu tháng 4-2025, đơn vị thi công có đưa thiết bị đến đào, cào một đoạn, rồi tập kết vật tư và dừng cho đến nay.

“Tôi thấy nhiều hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng, nhưng không thấy ai thi công. Họ chỉ rào chắn đoạn mặt bằng đã bàn giao, đổ vật tư rồi bỏ đó mấy tháng rồi. Nếu có thi công thì làm nhanh để người ta còn kinh doanh mua bán, đổ vật tư che chắn mặt tiền, đào ngang dọc rồi bỏ làm ứ nước ảnh hưởng nhiều đến đời sống bà con lắm” - bà LHN (ngụ phường Tân An) cho biết.

Vật tư tập kết tại nút giao số 4 "phơi nắng, phơi mưa" nhiều tháng qua.