Dự án mở rộng năm nút giao ở TP Cần Thơ: Khởi công rồi... để đó

(PLO)- Tính đến thời điểm này, có hai trong số năm nút giao đã được khởi công mở rộng; dù kế hoạch đặt ra hoàn thành trong 360 ngày, nhưng hơn nửa năm qua dự án vẫn còn vướng mặt bằng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Cần Thơ về các công trình trọng điểm trên địa bàn TP, dự án cải tạo, mở rộng năm nút giao thông trọng điểm hiện chỉ mới khởi công thực hiện hai nút giao.
Cụ thể, nút giao số 1 (đường Mậu Thân - đường 3 tháng 2 - đường Trần Hưng Đạo), đã khởi công thi công xây dựng từ ngày 12-3 và nút giao số 4 (đường Nguyễn Văn Linh - đường 3 tháng 2) đã khởi công thi công xây dựng từ ngày 3-4.
Còn lại nút giao số 2 (đường Mậu Thân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Võ Văn Kiệt) hiện đang chuẩn bị thủ tục để khởi công; nút giao số 3 (đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Văn Cừ) hiện đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng, chưa tổ chức đấu thầu thi công và nút giao số 5 (đường Nguyễn Văn Linh đường 30 tháng 4) hiện còn đang tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng.
Vật tư tập kết tại nút giao số 4 "phơi nắng, phơi mưa" nhiều tháng qua.
Mặt đường loang lổ, vương vãi đá dăm gây khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.