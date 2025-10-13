CSGT Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, phạt nguội hơn 1.200 trường hợp vi phạm 13/10/2025 15:16

(PLO)- Từ đầu tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã phát hiện và phạt nguội 1.215 trường hợp vi phạm; với số tiền xử phạt hơn 6 tỉ đồng.

Ngày 13-10, một lãnh đạo Trạm CSGT Mỹ Xuyên, Công an TP Cần Thơ cho biết từ ngày 15-10, đơn vị sẽ tiến hành xử lý xe hai bánh (gồm xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy), vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ.

Từ ngày 15-10, Trạm CSGT Mỹ Xuyên, Công an TP Cần Thơ sẽ tiến hành xử lý xe hai bánh vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ. Ảnh: DUY KHANG

Lãnh đạo Trạm CSGT Mỹ Xuyên cũng cho hay đơn vị đã thông báo và mong muốn người dân phối hợp tuyên truyền để chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông.

“Người dân phát hiện những trường hợp vi phạm có thể dùng điện thoại, camera cá nhân ghi hình và cung cấp cho cơ quan công an gần nhất để lực lượng làm nhiệm vụ xác minh, xử phạt nguội” - lãnh đạo Trạm CSGT Mỹ Xuyên thông tin thêm.

Trước đó, ngày 7-10, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Qua thống kê, từ đầu tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã phát hiện và xử lý 1.215 trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát; với số tiền xử phạt hơn 6 tỉ đồng.

Theo phân tích cho thấy, hầu hết các lỗi vi phạm là vượt đèn đỏ tại nơi giao cắt, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, lỗi dừng đỗ không đúng quy định, đi sai làn đường…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Đức Bảy đánh giá cao hiệu quả việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mặt khác, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu tính năng, mục tiêu chính của hệ thống camera giám sát. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.