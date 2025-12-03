Sạt lở lớn trên đèo Gia Bắc, QL28 tạm ngưng lưu thông hai chiều 03/12/2025 21:48

Tối 3-12, thông tin từ CSGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết tại vị trí từ Km43 đến Km51 trên quốc lộ 28, khu vực đèo Gia Bắc, đã xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá lớn, bít kín mặt đường.

Đèo Gia Bắc bị sạt nghiêm trọng. Ảnh: VT

Nhiều vị trí nước suối tràn qua mặt đường, cây cối đổ ngã, nguy cơ tiếp tục sạt trượt rất cao.

Giao thông qua đèo hiện tạm ngừng cả hai chiều để đảm bảo an toàn.

Do khu vực sạt lở không có sóng viễn thông, việc liên lạc và cập nhật thông tin gặp nhiều khó khăn; lực lượng tại chỗ đang chốt chặn và hướng dẫn phương tiện quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác.

Đất đá chắn ngang QL28, đoạn qua đèo Gia Bắc. Ảnh: PN

Các đơn vị quản lý đường bộ cho biết sẽ huy động máy móc vào hiện trường ngay khi thời tiết thuận lợi để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần theo dõi thông báo chính thức và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm.