Ban Tổ chức Trung ương có thêm tân Phó Trưởng ban 23/12/2025 19:13

Chiều 23-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học. Ông Linh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, ông Lê Minh Hưng cho biết Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của Ban rất quan trọng và nặng nề.

Theo đó, Ban sẽ tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIV của Đảng bảo đảm thành công.

Ngay sau Đại hội, Ban chủ trì tham mưu triển khai ngay việc phân công công tác đối với các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIV của Đảng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đảng bộ: Quân đội, Công an, Quốc hội, Chính phủ, Các cơ quan Đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phối hợp chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tổ chức thành công Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc năm 2026 - sự kiện lần đầu tiên được tổ chức cùng với Lễ Công bố và trao Giải Búa Liềm vàng lần thứ X vào ngày 3-2-2026 để chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng đề nghị ông Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể Ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao phó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, uy tín của Ban, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Trưởng ban và các Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng bổ nhiệm ông đảm nhận vị trí công tác mới.

Ông nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao…

Nhân dịp này, ông Trịnh Mạnh Linh gửi lời cảm ơn chân thành tới các Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ ông trên chặng đường công tác vừa qua.

Ông mong thời gian tới nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự phối hợp, chia sẻ của cán bộ, công chức trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.