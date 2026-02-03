Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên 03/02/2026 18:31

(PLO)- Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM trao huy hiệu đảng đến 23 đảng viên đợt ngày 3-2.

Chiều 3-2, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên đợt ngày 3-2.

Dự lễ có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho LS Phan Trung Hoài. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, khẳng định trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Đất nước đã giành độc lập dân tộc, thống nhất và từng bước vững vàng trên con đường đổi mới, phát triển, hội nhập.

Theo ông, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là dịp tri ân công lao các thế hệ lãnh đạo, đảng viên đi trước. Đây cũng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tự soi, tự sửa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu”, ông Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có 23 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân và là niềm tự hào của toàn Đảng bộ.

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Khoa Hải cho biết năm 2026 mở ra thời cơ mới nhưng cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với toàn Đảng, toàn dân.

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên nguyện tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu. Các đảng viên không ngừng học tập, tu dưỡng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, bà Trương Thị Ánh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM chia sẻ, khoảnh khắc này nhắc nhớ về giây phút thiêng liêng khi tuyên thệ dưới lá cờ Đảng.

"Đây là nguồn động viên to lớn. Chúng tôi thấy trách nhiệm hơn nữa, phấn đấu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bà Ánh nói.

Các đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt 3-2-2026. Ảnh: THANH THÙY

Trong số các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này có luật sư Phan Trung Hoài (Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM) và PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM). Cả hai ông đều nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết đây là vinh dự to lớn, ghi nhận của Đảng đối với quá trình công tác của cá nhân.