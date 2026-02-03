Đảng ủy UBND TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên 03/02/2026 09:58

(PLO)- Đợt ngày 3-2-2026, Đảng ủy UBND TP.HCM có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 3-2, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026.

Toàn cảnh lễ họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026 của Đảng ủy UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu ôn lại truyền thống, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận xuyên suốt 96 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đặc biệt, Đảng luôn lấy nhân dân làm gốc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Đối với TP.HCM, năm 2025 là một năm có dấu ấn hết sức đặc biệt khi TP thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba địa phương TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: LÊ THOA

Bà Xuân nhận định: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, TP.HCM luôn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa của cả nước; không ngừng năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp, bà Xuân cho biết Đảng ủy UBND TP.HCM quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đại hội XIV. Đây chính là trách nhiệm chính trị hàng đầu, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của TP, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM và ông Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: LÊ THOA

Bước sang năm 2026, Đảng ủy UBND TP.HCM nhấn mạnh phải thực hiện tốt chủ đề năm: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Thực hiện chủ đề này chính là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn phát triển TP.

Trong đó, TP tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đảng ủy xác định nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Đặc biệt, về công tác xây dựng Đảng, bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của Đảng ở tất cả các cấp, các ngành. Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính, khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát và các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu về tự phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Qua đó, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM và ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Đợt này, Đảng ủy UBND TP.HCM có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhìn nhận: "Các đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân". Bà kỳ vọng các đảng viên sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, ngọn lửa truyền cảm hứng cách mạng cho thế hệ trẻ.