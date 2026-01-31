Đảng ủy UBND TP.HCM khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 890 đảng viên mới 31/01/2026 13:35

(PLO)- Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt tháng 1 và tháng 2-2026 cho gần 890 đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ngày 31-1, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt tháng 1 và tháng 2-2026 cho gần 890 đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh lớp học tại Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội.

Trong thời gian 7 ngày tham gia học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, bao quát các lĩnh vực, nền tảng tư tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những nội dung cơ bản, thiết thực, gắn với lý luận thực tiễn, giúp các học viên củng cố lập trường tư tưởng chính trị và vận dụng vào nhiệm vụ công tác tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc tại điểm học Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội.

Phát biểu khai mạc tại điểm học Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhấn mạnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với đảng viên mới kết nạp.

Đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ vận hội mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc tại Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa.

Tại Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức về tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế…

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá và được cấp giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu.