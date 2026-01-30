Ra mắt kênh TikTok phường Tân Định: Đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống 30/01/2026 11:38

(PLO)- Kênh YouTube, TikTok với chủ đề “Tân Định - Sức sống mới” hướng tới việc truyền tải kịp thời, sinh động chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương... đến với người dân phường Tân Định, TP.HCM.

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Tân Định, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt các kênh thông tin, tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok.

Với chủ đề “Tân Định - Sức sống mới”, thông qua các kênh thông tin này, phường Tân Định hướng tới việc truyền tải kịp thời, sinh động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; phản ánh đời sống văn hóa, xã hội, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt - việc tốt trên địa bàn.

Phường Tân Định thực hiện nghi thức ra mắt kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok. Ảnh: HÀ THƯ

Đồng thời, đây cũng là kênh để tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo cầu nối gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và nhân dân, nhất là với lực lượng đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân trẻ - những đối tượng sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin hiện đại.

Kênh YouTube và TikTok phường Tân Định được xây dựng với 6 chuyên mục định kỳ, bao gồm: “Nhịp sống Tân Định”, “Chung một tấm lòng”, “Du lịch Tân Định”, “Dân vận khéo”, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Thông qua các nền tảng này, phường Tân Định kỳ vọng tạo ra một kênh thông tin hai chiều, minh bạch, hiện đại, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ trên không gian mạng.

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Định tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026.

Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Trần Văn Cư và Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: HÀ THƯ

Trong đợt trao tặng này, Đảng bộ phường Tân Định có 26 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh nhìn nhận những thành tựu mà đất nước và địa phương đạt được ngày hôm nay, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đều có sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đảng viên lão thành.

Trong giai đoạn cách mạng mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, ông Lê Đức Thanh mong muốn và tin tưởng đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: HÀ THƯ

“Bằng kinh nghiệm quý báu và nhiệt huyết cách mạng, các đồng chí sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người truyền lửa cho thế hệ đảng viên trẻ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể” – ông Thanh nói và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Qua đó, góp phần xây dựng địa phương và TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, phát triển, nghĩa tình.