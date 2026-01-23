TP.HCM: Mang 'Ánh sáng vùng biên' đến với bà con làng nghề muối An Thới Đông 23/01/2026 09:07

Ngày 22-1, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp TP thuộc Đảng bộ UBND TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông tổ chức chương trình Dân vận khéo gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa bàn xã An Thới Đông.

Tham dự chương trình có ông Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM.

Trao tặng công trình "Ánh sáng vùng biên".

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng công trình “Ánh sáng vùng biên” trị giá 100 triệu đồng cho xã An Thới Đông để lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trên tuyến đường vào làng nghề truyền thống sản xuất muối xã An Thới Đông.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho người dân.

Cùng với đó, chương trình trao tặng hai căn nhà “Đại đoàn kết” tổng trị giá 120 triệu đồng nhằm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, gắn bó với địa bàn.

Trao tặng quà Tết, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho người dân.

Ban tổ chức cũng triển khai hoạt động chăm lo Tết, trao tặng quà Tết, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 30 hộ dân tại làng nghề với kinh phí 20 triệu đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất và bồi đắp giá trị tinh thần trong cộng đồng.

Thông qua những công trình, phần việc cụ thể, chương trình đã góp phần thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tổ chức chính trị – xã hội, cụ thể hóa việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với đời sống của người dân.