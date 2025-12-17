Hành trình về nguồn của 175 gương điển hình 'Dân vận khéo' 17/12/2025 20:33

(PLO)- Chương trình là dịp ghi nhận, động viên, khích lệ tinh thần đối với các gương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2025

Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hành trình về nguồn cho 175 gương tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố năm 2025 tại Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Chương trình diễn ra từ ngày 17 đến 19-12.

Ông Tạ Quốc Trung (giữa), thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cà Mau.

Trong ngày đầu tiên, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau.

Chiều cùng ngày, đoàn đến xã An Trạch, tỉnh Cà Mau tặng quà cho người dân, giáo viên và học sinh tại xã. Trong đó, trao 50 phần quà cho gia đình khó khăn (50 triệu), 65 suất học bổng cho học sinh (65 triệu), 3 tivi (45 triệu), 200 lá cờ Tổ quốc và 50 bộ áo dài kèm tiền mặt (40 triệu) cho các giáo viên.

Ông Phạm Minh Luyến, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Cà Mau trao quà cho bà con xã An Trạch.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình là dịp ghi nhận, động viên, khích lệ tinh thần đối với các gương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2025; tạo điều kiện được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Ông Nguyễn Minh Đăng, Phó chủ tịch UBND xã An Trạch cho biết người dân xã An Trạch chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm sú, buôn bán nhỏ. Trên địa bàn xã không có nhiều doanh nghiệp lớn nên cần nhiều nguồn lực quan tâm, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Minh Đăng, Phó chủ tịch UBND xã An Trạch phát biểu

Ông Đăng cảm ơn tấm lòng của đoàn công tác đã dành cho bà con, các giáo viên, học sinh của xã. Nhận được nhiều món quà ý nghĩa là nguồn động viên to lớn đối với người dân xã An Trạch.

Trong chương trình kế tiếp, đoàn sẽ tham gia nghi lễ chào cờ thiêng liêng cực Nam Tổ quốc và tham quan cột mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, km 2436 điểm cuối cùng của con đường Hồ Chí Minh; lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tham quan Khu di tích Xẻo Quít – căn cứ cách mạng giai đoạn 1960 - 1975. Đặc biệt đoàn sẽ thăm và trao tặng cờ Tổ quốc, quà, tivi cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng. Tổng giá trị chăm lo là hơn 420.000.000 đồng.

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên của chuyến hành trình về nguồn:

Đoàn đại biểu dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Tạ Quốc Trung, thay mặt đoàn viết cảm tưởng trong sổ lưu niệm.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại diện công ty sổ xố kiến thiết Bình Dương trao bảng tượng trưng tặng 50 suất học bổng cho học sinh

Trao học bổng cho các em học sinh xã An Trạch