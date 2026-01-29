'Xuân yêu thương' đến với nữ công nhân môi trường TP.HCM 29/01/2026 20:15

(PLO)- Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” trao 500 phần quà Tết, thể hiện sự trân trọng, sẻ chia của lãnh đạo thành phố với những đóng góp thầm lặng của nữ công nhân môi trường.

Chiều 29-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ 2026, trao quà chăm lo cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị dịch vụ công ích, hợp tác xã môi trường trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp thầm lặng của các nữ công nhân môi trường. Đây những người ngày đêm vất vả, vượt qua nhiều khó khăn để giữ gìn vệ sinh, góp phần xây dựng TP.HCM xanh - sạch - đẹp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi và tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, mọi lao động, cống hiến của các tổ chức, cá nhân cho sự phát triển của cộng đồng và của thành phố đều được trân trọng, ghi nhận.

Các hoạt động này phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đều phải lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại chương trình, Hội LHPN TP.HCM đã trao 500 phần quà Tết cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm hiện kim và hiện vật, tổng trị giá hơn 1,2 triệu đồng.

Người lao động phấn khởi tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Xúc động đón nhận lời chúc mừng năm mới cùng phần quà Tết từ lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Thu Vân (64 tuổi, Nghiệp đoàn rác dân lập phường Thới An) chia sẻ đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề dọn rác.

Với bà, đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho cộng đồng. Hiện nay, các con của bà cũng tiếp nối nghề của mẹ, xem đây là niềm tự hào của gia đình khi được âm thầm góp sức giữ cho thành phố luôn sạch đẹp, văn minh.