Xuân ấm áp nơi đảo tiền tiêu Hòn Khoai, Cà Mau 29/01/2026 18:28

Giữa trùng khơi cực Nam của Tổ quốc, khi những cơn gió biển mang theo hơi thở mùa xuân, Cụm đảo Hòn Khoai lại rộn ràng đón Tết trong không khí ấm áp nghĩa tình quân – dân. Xuân Bình Ngọ 2026 đến không chỉ mang theo sắc xuân của đất trời, mà còn lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia từ đất liền gửi ra đảo tiền tiêu.

Trong không khí phấn khởi ấy, ngày 29-1, tại Cụm đảo Hòn Khoai, Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi và Xã đoàn Đất Mũi tổ chức chương trình “Xuân Biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn biên giới biển, đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân nơi đảo tiền tiêu.

Các đại biểu, đoàn viên, hội viên đến dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Mở đầu chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng đại biểu, đoàn viên, hội viên đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm Khởi nghĩa Hòn Khoai. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ.

Hoạt động gói 100 đòn bánh tét mừng Xuân trên cụm đảo Hòn Khoai.

Không khí xuân tiếp tục lan tỏa qua hoạt động gói 100 đòn bánh tét mừng Xuân, gửi trọn hương vị Tết cổ truyền đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên đảo. Ban Tổ chức còn trao 45 suất quà, tổ chức bữa cơm tất niên cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ, công nhân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà mang ý nghĩa tinh thần, kịp thời động viên, giúp các lực lượng yên tâm công tác, Nhân dân phấn khởi đón Tết, thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Xuân ấm áp nơi đảo tiền tiêu Hòn Khoai, Cà Mau.

Ban Tổ chức trao quà, tổ chức bữa cơm tất niên cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ, công nhân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, gắn kết, góp phần làm cho mùa xuân trên đảo tiền tiêu thêm ấm áp, nghĩa tình.

Chương trình “Xuân Biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Đồn Biên phòng Hòn Khoai trong công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo cực Nam của Tổ quốc.