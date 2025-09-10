Đoàn đại biểu TP.HCM mang hơi ấm đến đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối 10/09/2025 20:52

(PLO)- Đoàn đại biểu TP.HCM thăm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và trao quà tặng trị giá hơn 550 triệu đồng, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Ngày 10-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1, Đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau).

Đoàn đại biểu TP.HCM rời tàu HQ 561 đặt chân đến đảo Hòn Khoai. Ảnh: HD

Tại đảo Hòn Khoai, đoàn đã đến thăm, làm việc với Trạm ra đa 595 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn ghi nhận tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý chí kiên cường và sự bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió của cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn đại biểu TP.HCM tại đảo Hòn Chuối. Ảnh: HD

Tiếp đó, trên đảo Hòn Chuối, đoàn công tác làm việc với Trạm ra đa 615 cùng các lực lượng ngày đêm canh giữ nơi biển trời Tổ quốc.

Đoàn đại biểu TP.HCM thăm hỏi động viên cán bộ đang làm nhiệm vụ. Ảnh: HD

Tại đây, Đoàn đại biểu TP.HCM ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng vào quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Quà tặng trị giá 550 triệu đồng đã được Đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại hai đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối. Ảnh: HD

Dịp này, đoàn đã trao tặng nhiều công trình, phần quà thiết thực cùng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân trên hai đảo, tổng trị giá hơn 550 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự buổi trao quà tại Hòn Khoai. Ảnh: HD

Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cùng sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân và đại biểu tham gia đoàn.

Những món quà không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM dành cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày đêm bám trụ nơi đảo xa.

Những hình ảnh hoạt động thiết thực của Đoàn đại biểu TP.HCM tại hai đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối:

Đoàn đại biểu TP.HCM cùng lãnh đạo các lực lượng trên đảo Hòn Khoai. Ảnh: HD

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác trao tặng quà cho các lực lượng trên đảo Hòn Khoai.

Đội văn nghệ sĩ của Đoàn công tác TP.HCM giao lưu cùng các chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai. Ảnh: HD

Các đại biểu cùng tham gia chụp ảnh lưu niệm trước khi rời đảo Hòn Khoai. Ảnh: HD

Các cán bộ, chiến sĩ vẫy tay chào tạm biệt Đoàn đại biểu TP.HCM. Ảnh: HD

Đoàn đại biểu TP.HCM lên tàu di chuyển đến đảo Hòn Chuối. Ảnh: HD

Các văn nghệ sĩ trong Đoàn công tác TP.HCM cùng các em học sinh tại Hòn Chuối di chuyển đến điểm trao tặng quà. Ảnh: HD

Lớp học tình thương tại đảo Hòn Chuối. Ảnh: HD

Đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng quà cho thầy cô và các em học sinh tại lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Ảnh: HD