Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh nhà văn Xuân Phượng, PGS.TS Trình Quang Phú 29/01/2026 14:05

(PLO)- Bên cạnh việc vinh danh các tác giả đoạt nhiều giải thưởng và có đóng góp tích cực như nhà văn Xuân Phượng, PGS.TS Trình Quang Phú..., Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM cũng ghi nhận sự trỗi dậy của các nhà văn trẻ.

Ngày 29-1, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải văn học năm 2025. Đây là buổi tổng kết của Hội Nhà văn TP.HCM (mới) sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội Nhà văn từng bước khẳng định vị trí vai trò của người cầm bút

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho biết trong năm qua, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức rất nhiều hoạt động.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

“Hội Nhà văn thực sự là mái nhà chung của những người cầm bút. Nếu chúng ta làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa thì mái nhà ấy sẽ ngày càng đẹp hơn, rộng hơn và vững vàng hơn.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã nỗ lực rất nhiều, dù còn những điều chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, điều cốt lõi của văn chương vẫn là chữ ‘tình’. Người viết nếu không có tình - tình với con người, với cuộc đời thì tác phẩm sẽ không có hồn.

Trong thời gian qua, điều đáng quý nhất mà chúng ta gìn giữ được chính là tình đồng nghiệp, tình với quê hương, đất nước và tình với trang viết. Chính từ đó, Hội Nhà văn từng bước tạo dựng được vị thế của mình, khẳng định vị trí và vai trò của người cầm bút trong đời sống xã hội” - nhà văn Bích Ngân cho hay.

Nhà văn Bích Ngân nhấn mạnh, chiến lược phát triển văn học – nghệ thuật giai đoạn mới cùng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước đối với văn học. Tác phẩm văn chương chỉ thực sự có sức sống khi được xã hội đón nhận và người viết không ngừng đổi mới.

Sự trỗi dậy của văn chương trẻ

Cũng trong dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm; vinh danh 5 tác giả đoạt nhiều giải thưởng và có đóng góp tích cực; trao Giải thưởng Văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP cùng nhà văn Bích Ngân trao giải thưởng Văn học năm 2025. Ảnh: VĂN HÀ

Cụ thể, 5 tác giả đoạt nhiều giải thưởng và có đóng góp tích cực được Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh gồm: PGS.TS Trình Quang Phú; nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng, nhà văn Trầm Hương; Tống Phước Bảo và nhà thơ Lâm Xuân Thi.

Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh các tác giả có nhiều đóng góp và đạt nhiều giải thưởng gồm PGS.TS Trình Quang Phú, nhà văn Xuân Phượng, nhà văn Trầm Hương, Tống Phước Bảo và nhà thơ Lâm Xuân Thi.

Về Giải thưởng Văn học năm 2025, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, Trưởng ban nhà văn Trẻ báo cáo, trong bối cảnh cả nước có nhiều thay đổi do tinh gọn bộ máy và sáp nhập, Giải thưởng Văn học năm 2025 vẫn thu hút sự quan tâm của hội viên và công chúng, với gần 70 tác phẩm dự thi, trong đó có các tác giả đến từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Cụ thể, Giải thưởng thể loại văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng của nhà văn Trương Anh Quốc. Giải thưởng Văn học trẻ được trao cho truyện dài Lân tinh của tác giả Giai Du.

Tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân. Ảnh: VĂN HÀ

Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết Lục địa rồng của nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh (NXB Kim Đồng).

Đáng chú ý, Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008) là tác giả trẻ nhất trong lịch sử Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, bộ tiểu thuyết Lục địa rồng gồm 5 tập của tác giả đã nhận được sự đồng thuận cao của Hội đồng chung khảo ở hạng mục Văn học thiếu nhi.

Nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh cho biết việc nhận giải là điều bất ngờ và đầy ý nghĩa khi bản thân vừa bước qua tuổi 18, cột mốc quan trọng trên con đường sáng tác. Theo Quỳnh, dù là văn học trẻ hay văn học thiếu nhi, điều quan trọng nhất vẫn là giá trị của tác phẩm. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là nguồn động viên cho các bạn trẻ theo đuổi đam mê viết lách.

Giải thưởng Văn học dịch được trao cho dịch giả Hương Châu với tác phẩm Hoang mạc Tartar.

Trao quyết định kết nạp Hội viên của Hội Nhà văn TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Giải thưởng Lý luận - phê bình được trao cho tác phẩm Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21, những điều đọng lại trong con mắt nhắm của Văn Thành Lê.

Giải thưởng Thơ được trao cho tập thơ Những ngọn gió biên cương của nhà thơ Trần Mai Hường.

Năm 2024, Hội Nhà văn TP.HCM kết nạp thêm 21 hội viên ở các chuyên ngành thơ và văn. Bên cạnh đó, Hội Nhà văn TP.HCM cũng có 11 thành viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, gồm: Trần Quang Khánh, Phạm Thị Phương Lan, Triệu Thị Kim Loan, Ngô Minh Oanh, Phan Tùng Sơn, Bùi Thị Thúy, Nguyễn

Quỳnh Trang, Lê Luynh, Nguyễn Lệ Chi, Võ Văn Tuấn (Đồng Tháp), Nguyễn Kim Thanh (Cần Thơ).