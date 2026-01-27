Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, chúc Tết người lao động 27/01/2026 20:31

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trực tiếp thăm hỏi, lì xì, động viên người lao động vượt khó, yên tâm gắn bó với thành phố và đón Tết ấm áp.

Tối 27-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà Tết cho 350.000 đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lì xì Tết cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại chương trình, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết đơn vị tổ chức trao quà Tết cho khoảng 350 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Đây là hoạt động trọng tâm, mở đầu chuỗi chương trình chăm lo Tết năm 2026 của LĐLĐ TP.HCM, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với người lao động”, ông Bùi Thanh Nhân nói.

Người lao động cười tươi tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Bùi Thanh Nhân, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đồng thời là năm bản lề trong quá trình phục hồi, phát triển TP.HCM với không ít khó khăn. Do đó, đội ngũ công nhân, người lao động đã cùng doanh nghiệp giữ vững sản xuất, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế.

Bước sang năm 2026, TP.HCM triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu làm thật, làm đến nơi đến chốn để tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp và người lao động gắn bó chặt chẽ, cùng quyết định sự phát triển bền vững của thành phố.

Người lao động phấn khởi tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Vì vậy, ông Bùi Thanh Nhân cho hay lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, làm điểm tựa bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, nhất là dịp Tết.

Dịp này, LĐLĐ TP.HCM phối hợp với các ngân hàng thực hiện chuyển khoản đồng loạt cho khoảng 350 đoàn viên, công nhân lao động, với mỗi phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng/người.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lì xì Tết cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Một trong những người lao động có mặt tại chương trình, anh Võ Văn Tưởng đã gắn bó với TP.HCM suốt 15 năm. Mưu sinh nơi đô thị, vợ chồng anh phải gửi hai con nhỏ về quê nhờ ông bà chăm sóc. Áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện nuôi con tại thành phố khiến gia đình anh chọn giải pháp tạm thời chấp nhận xa con để ổn định cuộc sống.

Nhận phần quà Tết và sự thăm hỏi của lãnh đạo thành phố, anh Tưởng không giấu được niềm xúc động.

“Tôi rất vui và biết ơn. Sự quan tâm này giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”, anh Tưởng nói.