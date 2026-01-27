Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, chúc Tết người lao động

Tối 27-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà Tết cho 350.000 đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Xuân Bính Ngọ 2026.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang
Chia sẻ tại chương trình, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết đơn vị tổ chức trao quà Tết cho khoảng 350 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
“Đây là hoạt động trọng tâm, mở đầu chuỗi chương trình chăm lo Tết năm 2026 của LĐLĐ TP.HCM, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với người lao động”, ông Bùi Thanh Nhân nói.
Theo ông Bùi Thanh Nhân, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đồng thời là năm bản lề trong quá trình phục hồi, phát triển TP.HCM với không ít khó khăn. Do đó, đội ngũ công nhân, người lao động đã cùng doanh nghiệp giữ vững sản xuất, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế.
Bước sang năm 2026, TP.HCM triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu làm thật, làm đến nơi đến chốn để tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp và người lao động gắn bó chặt chẽ, cùng quyết định sự phát triển bền vững của thành phố.
Vì vậy, ông Bùi Thanh Nhân cho hay lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, làm điểm tựa bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, nhất là dịp Tết.
Dịp này, LĐLĐ TP.HCM phối hợp với các ngân hàng thực hiện chuyển khoản đồng loạt cho khoảng 350 đoàn viên, công nhân lao động, với mỗi phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng/người.
Một trong những người lao động có mặt tại chương trình, anh Võ Văn Tưởng đã gắn bó với TP.HCM suốt 15 năm. Mưu sinh nơi đô thị, vợ chồng anh phải gửi hai con nhỏ về quê nhờ ông bà chăm sóc. Áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện nuôi con tại thành phố khiến gia đình anh chọn giải pháp tạm thời chấp nhận xa con để ổn định cuộc sống.
Nhận phần quà Tết và sự thăm hỏi của lãnh đạo thành phố, anh Tưởng không giấu được niềm xúc động.
“Tôi rất vui và biết ơn. Sự quan tâm này giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”, anh Tưởng nói.
Chiều 27-1, tại Trung tâm Siêu thị Satra Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TP.HCM), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chương trình “Chợ Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026.
Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, chương trình hướng đến các hộ nghèo, người yếu thế, công nhân xa quê, người già neo đơn, góp phần giúp mọi người đón Tết ấm áp.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 1.100 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng để người dân trực tiếp lựa chọn các mặt hàng thiết yếu.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đặt mục tiêu vận động hơn 73 tỉ đồng, trao trên 121.300 suất quà Tết, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.