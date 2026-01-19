Người lao động thuộc diện không hưởng lương có phải đóng BHXH bắt buộc? 19/01/2026 15:53

(PLO)- Nhiều người cho rằng không hưởng lương thì không phải đóng BHXH; tuy nhiên theo Luật BHXH 2024, một số chức danh quản lý vẫn thuộc diện tham gia bắt buộc.

Xin hỏi, nhóm lao động thuộc các chức danh quản lý là người Việt Nam “không hưởng lương” có phải đóng BHXH bắt buộc? Nếu có, tỉ lệ đóng, mức đóng, trách nhiệm đóng ra sao?

Bạn đọc Maithi...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời:

Điểm n khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định: “Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương” thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, tỉ lệ đóng vào các quỹ BHXH bắt buộc, BHYT: 29.5% trong đó:

+ Quỹ ốm đau và thai sản: 3% tiền lương làm căn cứ đóng;

+ Quỹ hưu trí và tử tuất: 22% tiền lương làm căn cứ đóng;

+ Quỹ BHYT: 4.5% tiền lương làm căn cứ đóng.

Toàn bộ mức đóng 29,5% do người lao động tự chi trả, thực hiện nộp thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị sử dụng lao động theo quy định.

Căn cứ tính mức đóng (mức tiền lương làm căn cứ đóng) theo Điều 31 Luật BHXH 2024: Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được lựa chọn mức thấp nhất phải bằng "mức tham chiếu" và cao nhất bằng 20 lần "mức tham chiếu" tại thời điểm đóng (mức tham chiếu hiện nay là 2.340.000 đồng).