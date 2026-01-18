Cảnh giác bẫy 'hỗ trợ Tết', 'trợ cấp BHXH' giả mạo 18/01/2026 15:00

(PLO)- Cận Tết Nguyên đán, lừa đảo mạo danh cơ quan BHXH gia tăng, người cao tuổi trở thành mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất

Mới đây, BHXH TP.HCM cho biết, cận Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH, ứng dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

Một thủ đoạn phổ biến là giả danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên BHXH, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân được nhận “tiền hỗ trợ Tết”, “trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp” với số tiền hấp dẫn. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dụ người dân bấm vào đường link lạ để “cập nhật VssID”, “xác nhận nhận tiền”.

Cận Tết Nguyên đán, lừa đảo mạo danh cơ quan BHXH gia tăng, người cao tuổi trở thành mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất, người dân cần lưu ý.

Thực chất, đây là chiêu thức nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. BHXH Việt Nam khẳng định, mọi chính sách hỗ trợ đều được triển khai công khai thông qua chính quyền địa phương hoặc các kênh chính thống; cơ quan BHXH không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật hay giao dịch qua đường link không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, các website, fanpage và đường link giả mạo ngày càng được thiết kế tinh vi, có giao diện gần giống trang chính thức của BHXH Việt Nam, ngân hàng hoặc doanh nghiệp lớn. Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ AI, deepfake để tạo giọng nói, video, email giả mạo cán bộ cơ quan chức năng, khiến các thông báo hỗ trợ tài chính hay hoàn tất hồ sơ BHXH trở nên rất “đáng tin”.

Dịp Tết cũng ghi nhận sự gia tăng các chiêu lừa “vay tiền online”, “rút BHXH một lần nhanh”. Với quảng cáo thủ tục đơn giản, giải ngân ngay, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc phí hồ sơ. Sau khi nhận tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Để phòng tránh rủi ro, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email chưa được xác thực; không truy cập link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không tin cậy. Người dân chỉ nên theo dõi thông tin từ cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam và các ngân hàng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.