Quy định mới về xếp bậc lương công chức đối với người đã đóng BHXH 14/01/2026 17:18

(PLO)- Nguyên tắc thực hiện xếp lương được quy định tại Điều 2 Thông tư 1/2026 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

BHXH TP.HCM cho biết từ ngày 1-3-2026, người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc sẽ được xếp lương theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp vị trí việc làm.

Cụ thể, ngày 9-1-2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 1/2026/TT-BNV hướng dẫn về việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc, theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 170/2025 của Chính phủ.

Người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác và đóng BHXH bắt buộc sẽ được xếp lương theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ. Ảnh: BHXH TP.HCM

Nguyên tắc thực hiện xếp lương được nêu tại Điều 2 Thông tư 01/2026/TT-BNV cụ thể như sau:

Việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng BHXH bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì không được tính để làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật làm công việc tương ứng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm tuyển dụng để xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.