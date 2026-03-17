Nghỉ 15 ngày không lương trong tháng, công ty không đóng BHXH, đúng hay sai? 17/03/2026 15:54

(PLO)- Người lao động nghỉ từ 14 ngày không lương trong tháng thì không phải đóng BHXH, trừ khi hai bên có thỏa thuận đóng tiếp theo quy định mới.

Tôi là công nhân thi công công trình và ký hợp đồng không xác định thời hạn. Trong tháng, tôi nghỉ việc 15 ngày, công ty không đóng BHXH cho tôi trong tháng đó, như vậy có đúng không? Lương 1 ngày công của tôi là 400.000 đồng.

Bạn đọc Tan...@gmail.com

Người lao động nghỉ từ 14 ngày không hưởng lương trong tháng thì không thuộc diện phải đóng BHXH, trừ khi có thỏa thuận khác với doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN

BHXH TP.HCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024, đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.

Đối chiếu quy định trên, để xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc của tháng, bạn đọc căn cứ số ngày nghỉ việc không hưởng tiền lương trong tháng đó nếu từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng BHXH, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.