Công ty cho người quen 'đóng nhờ' BHXH có được không? 14/03/2026 10:01

(PLO)- Nếu không có quan hệ lao động thực tế, không thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tôi có công ty riêng hoạt động ổn định, lâu dài. Người quen của tôi muốn đóng nhờ BHXH tại công ty của tôi để sau này được hưởng lương hưu và các chế độ thai sản, ốm đau thì có được không?

Bạn đọc phuc...@gmail.com

Không làm việc thực tế tại doanh nghiệp thì không thể “đóng nhờ” BHXH để hưởng chế độ.

BHXH TP.HCM trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Do đó, trường hợp người lao động do quen biết muốn đóng nhờ BHXH tại Công ty mà không có quan hệ lao động thực tế, không thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Để hưởng lương hưu và trợ cấp thai sản, người lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện.