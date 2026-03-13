Những lưu ý quan trọng khi đi bỏ phiếu vào ngày Chủ nhật 13/03/2026 15:17

(PLO)- Để thực hiện đúng quyền bầu cử, cử tri cần nắm rõ các bước khi tham gia bỏ phiếu như: xuất trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu, ghi phiếu đúng quy định, tự tay bỏ vào thùng phiếu,...

Chủ Nhật (15-3) tới đây, cử tri cả nước sẽ cùng nhau tham gia bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để việc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, cử tri cần nắm vững một số quy định cơ bản dưới đây:

Địa điểm, thời gian bỏ phiếu và trang phục khi đi bầu cử

Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được xem là “Ngày hội non sông”, vì vậy mỗi công dân cần nhận thức đúng ý nghĩa của sự kiện này để có thái độ ứng xử phù hợp khi tham gia bầu cử.

Về địa điểm bỏ phiếu, tại mỗi khu phố đều có niêm yết và thông báo rộng rãi tới các cử tri về địa điểm bỏ phiếu. Cử tri cũng có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn tại đây.

Do tính chất trang nghiêm của nơi bầu cử, cử tri cần có cách ứng xử phù hợp. Khi đến điểm bỏ phiếu, cử tri nên nói khẽ, đi nhẹ, phát ngôn thận trọng, giữ gìn nếp văn hóa, tránh gây ồn ào. Trang phục khi đi bầu cử cũng cần lịch sự, phù hợp với không khí trang trọng tại nơi bỏ phiếu.

Theo Điều 71 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 9 giờ tối cùng ngày.

Phường Thủ Đức đã chuẩn bị 39 khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng phục vụ cho hơn 87.000 cử tri trên địa bàn. Ảnh: QUỐC HUY

Xuất trình giấy tờ và nhận phiếu bầu

Khi đến địa điểm bỏ phiếu, cử tri cần xuất trình thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu ĐBQH và một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND mà mình được tham gia bầu cử.

Xem danh sách người ứng cử

Sau khi nhận phiếu bầu, cử tri có thể xem danh sách những người ứng cử đã được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu để cân nhắc, lựa chọn người mà mình tín nhiệm trước khi viết phiếu bầu.

Cách viết phiếu bầu

Khi ghi phiếu, cử tri cần thực hiện đúng quy định. Nếu không bầu cho người nào trong danh sách thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên của người đó, tức là gạch đè lên dòng chữ họ và tên của người ứng cử.

Cử tri không khoanh tròn, không đánh dấu trên phiếu bầu, không viết thêm hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu, đồng thời không để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc gạch xóa hết tên những người ứng cử trong phiếu bầu.

Pháp luật cũng quy định, khi cử tri viết phiếu bầu không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

Tự tay bỏ phiếu

Cử tri phải tự mình đi bầu cử và tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu, không được nhờ người khác bầu thay.

Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu là người khuyết tật không thể tự mình bỏ phiếu được thì có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu

Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, phía trên, góc trái của thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho một lần bỏ phiếu.