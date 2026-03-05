Khuyến cáo của Bộ Công an từ vụ án 'Xôi Lạc TV' 05/03/2026 14:59

(PLO)- Bộ Công an khuyến cáo người dân không truy cập các trang phát tán nội dung vi phạm bản quyền, tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu và lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.

Theo thông tin từ fanpage của Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi “Xôi Lạc TV”.

Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2-2-2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, việc lồng ghép nội dung quảng cáo, điều hướng tới hoạt động có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và phát tán nội dung độc hại cũng gây nguy cơ lôi kéo người dùng, nhất là thanh thiếu niên, vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự.

Việc triệt phá hệ thống "Xôi Lạc TV" cũng góp phần từng bước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các ngành công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao.

Việc bảo vệ bản quyền trên không gian mạng là yêu cầu cốt lõi để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Việc triệt phá đường dây tội phạm trên hệ thống “Xôi Lạc TV” là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang thực hiện và những cá nhân có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác.

Mọi hành vi ẩn danh trên không gian mạng đều để lại dấu vết; mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Từ thông tin trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập, không chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh… hoạt động vi phạm bản quyền.

Việc truy cập vào các trang mạng này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.