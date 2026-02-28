Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân được hưởng những quyền lợi gì? 28/02/2026 14:36

(PLO)- Công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân được hưởng phụ cấp, bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, trợ cấp xuất ngũ và nhiều chính sách ưu đãi.

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, bạn đọc Phan Xuân Lý hỏi: Theo quy định, công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) sẽ được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

Chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Ảnh: BT

Bộ Công an trả lời: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 27/2016 quy định về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và Thông tư số 101/2025/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Cụ thể, được đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của công an; được bảo đảm chế độ trong các ngày Lễ, Tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật.

Hưởng phụ cấp cấp bậc hàm theo quy định tại Nghị định số 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và hưởng chế độ phụ cấp thêm nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 trở đi là 250%.

Được khen thưởng khi có thành tích trong công tác; được hưởng các chế độ, ưu đãi trong trường hợp bị thương khi làm nhiệm vụ theo quy định. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hi sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội.

Phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi thì được nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ 10 ngày.

Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác.

Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó.

Thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của chiến sĩ được miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định.

Khi xuất ngũ nếu có thời gian phục vụ tại ngũ trong CAND từ đủ 12 tháng trở lên thì được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú hoặc được đơn vị tiễn và đưa về nơi cư trú.

Trường hợp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển vào các trường CAND trình độ đại học, trung cấp tuyển mới; được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hết hạn phục vụ tại ngũ.