Kỳ 3 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' bắt đầu 16/02/2026 10:15

(PLO)- Kỳ 2 khép lại đầy sôi động, kỳ 3 chính thức khởi động, nối dài sức hút của cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Kỳ 3 cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 16-2 và kéo dài đến hết ngày 22-2, tiếp nối đà hưởng ứng sôi nổi từ người dân sau hai kỳ thi đầu tiên.

Kỳ 3 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' khởi động, sức hút tiếp tục lan tỏa. Ảnh: TRẦN MINH

Trước đó, kỳ 1 khép lại lúc 23 giờ 59 ngày 8-2 với hơn 10.453 lượt dự thi. Kỳ 2 kết thúc vào 23 giờ 59 ngày 15-2, ghi nhận 11.446 lượt dự thi - tăng đáng kể so với kỳ trước. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của sân chơi tìm hiểu pháp luật về bầu cử do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Cuộc thi được thiết kế hoàn toàn trực tuyến với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng sát thực tiễn, giúp người dự thi nắm kiến thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, đồng thời tiếp cận thông tin chính thống một cách thuận tiện. Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ngoài ra, cuộc thi được thiết kế trực tuyến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện để người dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận và tham gia. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia kỳ 2 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi.

Sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng cho thấy cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người dân chủ động chia sẻ đường link dự thi cho bạn bè, người thân để cùng tìm hiểu pháp luật.

Cao Nhật Khang, một bạn trẻ tại TP.HCM, nhận xét cuộc thi ngày càng thu hút đông đảo người tham gia qua từng kỳ: “Em thấy số lượng người dự thi tăng lên rõ rệt, cho thấy sức lan tỏa rất tích cực. Các câu hỏi dễ hiểu, sát thực tế nên người trẻ như em vừa thi vừa học được nhiều kiến thức pháp luật. Đây là sân chơi bổ ích giúp tụi em và nhiều người chủ động tìm hiểu quyền và trách nhiệm công dân, đồng thời khuyến khích bạn bè cùng tham gia".

Bạn Cao Nhật Khang cho biết, cuộc thi ngày càng thu hút qua từng kỳ, giúp người trẻ vừa học pháp luật vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân. Ảnh: TRẦN MINH

Bạn Nguyễn Nhật Khanh, ngụ TP.HCM cho rằng sức hút của cuộc thi thể hiện rõ qua sự quan tâm ngày càng lớn của người tham gia: “Mỗi kỳ thi mình đều thấy bạn bè chia sẻ và rủ nhau cùng làm bài. Nội dung gần gũi, dễ hiểu nên ai cũng có thể tiếp cận. Cuộc thi không chỉ tạo hứng thú mà còn giúp người trẻ tụi mình hiểu rõ hơn về pháp luật và trách nhiệm công dân, từ đó chủ động tham gia và lan tỏa đến những người xung quanh".

Bạn Nguyễn Nhật Khanh (bên trái) chia sẻ: Cuộc thi lan tỏa mạnh trong giới trẻ, giúp tiếp cận pháp luật dễ hiểu và khuyến khích chủ động tham gia, chia sẻ cùng bạn bè. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Ban tổ chức, việc duy trì nhịp độ tham gia cao qua từng kỳ phản ánh nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cộng đồng ngày càng tăng. Cuộc thi đang trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa kiến thức pháp luật về bầu cử đến gần đời sống.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể:

Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.

Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.

Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.

Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.

Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.

Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.