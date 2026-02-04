Cuộc thi 'Công dân với bầu cử' thu hút đông đảo người dân tham gia 04/02/2026 16:14

Đến 15 giờ chiều 4-2, cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” kỳ 1 đã ghi nhận 4.566 lượt dự thi, cho thấy sức lan tỏa và sự quan tâm của đông đảo người dân.

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân; đồng thời hướng đến lan tỏa kiến thức pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ và cử tri lần đầu tham gia bầu cử.

Cuộc thi được thiết kế trực tuyến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện để người dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận và tham gia. Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cùng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website của Báo Pháp Luật TP.HCM tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi: Quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi

Chia sẻ sau khi tham gia dự thi, bà Trần Thị Thuận (ngụ phường Đông Hưng Thuận), giáo viên về hưu, cho biết cuộc thi là dịp để người dân ôn lại và hiểu sâu hơn các quy định pháp luật về bầu cử.

“Dù đã nhiều lần tham gia bầu cử, nhưng qua các câu hỏi của cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Cách đặt câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu giúp nhiều lứa tuổi có thể tham gia" - bà Thuận nói.

Là người trẻ theo dõi và tham gia cuộc thi, anh Lưu Trung Quân, một bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng cuộc thi giúp người trẻ tiếp cận thông tin chính thống về bầu cử.

“Giữa rất nhiều nguồn thông tin trên mạng, cuộc thi giúp tôi phân biệt rõ đâu là quy định pháp luật chính thức. Điều này khiến tôi thấy yên tâm và có trách nhiệm hơn khi tìm hiểu, chia sẻ các thông tin liên quan đến bầu cử"- anh Quân chia sẻ.

Anh Lưu Trung Quân. Ảnh: NVCC

Bạn Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên năm hai một trường đại học trên địa bàn TP.HCM, cho rằng việc tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến giúp sinh viên dễ dàng tham gia. “Cách làm này vừa thuận tiện, vừa giúp kiến thức pháp luật về bầu cử đến gần hơn với người trẻ, không còn cảm giác khô khan" - Minh nhận xét.

Bạn Nguyễn Hoàng Minh. Ảnh: NVCC

Cuộc thi được chia thành 6 kỳ thi liên tiếp. Trong đó, kỳ 1 diễn ra từ 7 giờ ngày 3-2 đến hết ngày 8-2. Ban Tổ chức kỳ vọng, trong những ngày tiếp theo, cuộc thi sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức trách nhiệm công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3-2026, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể: Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2. Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2. Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2. Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3. Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3. Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.