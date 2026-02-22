Thẻ căn cước bị gãy đôi có cấp lại online được không? 22/02/2026 14:10

(PLO)- Theo quy định, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục cấp lại thẻ căn cước nếu thẻ bị gãy đôi (hư hỏng) nhưng vẫn còn giá trị sử dụng.

Thẻ căn cước của tôi bị gãy đôi, không còn sử dụng được nhưng vẫn còn thời hạn thì người dân có được thực hiện thủ tục cấp lại hay không?

Bạn đọc Gia Khôi (TP.HCM)

Người dân có thể thực hiện thủ tục cấp lại thẻ căn cước khi bị hư hỏng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Về vấn đề trên, theo khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước, trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được. Do đó việc thẻ căn cước bị gãy đôi, tức bị hư hỏng không sử dụng được nên sẽ được cấp lại thẻ.

Bên cạnh đó, tại Điều 25 Luật Căn cước, việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được (điểm a khoản 2 Điều 24) được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, khi thẻ căn cước bị hư hỏng, ngoài phương án đến trực tiếp cơ quan công an để làm thủ tục cấp lại, người dân còn có thể lựa chọn thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.