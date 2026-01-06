Những ai được cấp thẻ căn cước miễn phí trong năm 2026? 06/01/2026 11:04

(PLO)- Theo quy định, nhiều người dân được miễn lệ phí làm thẻ căn cước, trong đó có người làm thẻ lần đầu và cấp đổi đúng độ tuổi.

Hiện nay, mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định tại Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, mức thu lệ phí cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước là 30.000 đồng/thẻ căn cước; cấp đổi thẻ căn cước là 50.000 đồng/thẻ căn cước; cấp lại thẻ căn cước là 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Theo quy định, nhiều người dân sẽ được miễn lệ phí cấp thẻ căn cước. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tuy nhiên, Điều 5 Thông tư 73/2024/TT-BTC cũng quy định ba trường hợp được miễn lệ phí, gồm:

- Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các đặc khu trực thuộc cấp tỉnh; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo Điều 38 Luật Căn cước 2023, một số trường hợp cũng không phải nộp lệ phí khi đi làm thẻ căn cước:

- Công dân được cấp thẻ căn cước lần đầu.

- Công dân Việt Nam thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.