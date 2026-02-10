Công an phường Phước Long tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân 10/02/2026 19:21

Nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an phường Phước Long, Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa. Trong đó có hoạt động trao quà Tết cho các cá nhân tái hòa nhập cộng đồng chấp hành tốt pháp luật và thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng

Người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương thường gặp không ít khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, nhất là rào cản tâm lý, việc làm và điều kiện kinh tế. Việc quan tâm, hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp họ sớm ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái vi phạm pháp luật.

Công an phường Phước Long biểu dương những trường hợp chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phong trào và lao động chân chính.

Từ thực tiễn đó, Công an phường Phước Long đã tổ chức chương trình chăm lo Tết cho các cá nhân tái hòa nhập cộng đồng chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, 30 phần quà Tết được trao nhằm động viên tinh thần, tạo thêm động lực để các cá nhân yên tâm lao động, tuân thủ pháp luật và hòa nhập cộng đồng.

Công an phường Phước Long (TP.HCM) tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Nguyễn Linh Đông, Trưởng Công an phường Phước Long, cho biết quá trình tái hòa nhập cộng đồng luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Việc đồng hành, hỗ trợ kịp thời là giải pháp quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Linh Đông, Trưởng Công an phường Phước Long, phát biểu.

“Sai lầm trong quá khứ là bài học, điều quan trọng là thái độ sửa sai, ý thức tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực cho xã hội ở hiện tại” - Trung tá Nguyễn Linh Đông nhấn mạnh.

Đồng thời Trưởng Công an phường Phước Long khẳng định lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật để các cá nhân tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Công an phường Phước Long đề nghị các đoàn thể, khu phố và người dân trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ về việc làm, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay hợp pháp cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Công an phường Phước Long trao 30 phần quà Tết cho các cá nhân tái hòa nhập cộng đồng chấp hành tốt pháp luật.

Đại diện các cá nhân tái hòa nhập cộng đồng, ông CKM gửi lời cảm ơn đến Công an phường Phước Long đã quan tâm, đồng hành trong suốt quá trình tái hòa nhập. Theo ông, sự hỗ trợ kịp thời là nguồn động viên để các cá nhân thêm niềm tin, ý chí, tiếp tục chấp hành pháp luật, lao động lương thiện, tránh xa các hành vi vi phạm và từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động chăm lo Tết cho người tái hòa nhập cộng đồng thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Bên cạnh đó, Công an phường Phước Long còn trao tổng số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần giúp người dân đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chăm lo Tết cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Cũng trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an phường Phước Long đã tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an phường Phước Long thăm hỏi, trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Tại chương trình, đoàn đã thăm hỏi và trao tặng quà cho 35 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Tổng trị giá hơn 40 triệu đồng kèm bánh, sữa, nhằm động viên tinh thần, giúp các em và gia đình vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị trong dịp Tết.

Công an phường Phước Long đã thăm hỏi và trao tặng quà trị giá hơn 40 triệu đồng cho 35 bệnh nhi.

Trung tá Phạm Quốc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường, cũng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các bệnh nhi và gia đình đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời chúc các em luôn kiên cường, vững tin, sớm vượt qua bệnh tật để trở về với cuộc sống bình thường.

Trung tá Phạm Quốc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường Phước Long.

Đồng thời, Trung tá Phạm Quốc Sơn cũng gửi lời tri ân, chúc sức khỏe đến Ban Giám đốc cùng đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Mong các y, bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công tác khám, chữa bệnh, mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh.

Đáp lời, đại diện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, BS.CKII Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Giám đốc bệnh viện, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Long đã quan tâm, sẻ chia với các bệnh nhi.

BS.CKII Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Long.

Theo BS Như, những phần quà có ý nghĩa rất thiết thực, là nguồn động viên tinh thần đối với bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị. Đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng công an cơ sở, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình cho các bệnh nhi trong dịp Tết.

Công an phường Phước Long trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: THẢO HIỀN

Em Nguyễn Lê Quốc Việt (8 tuổi), bệnh nhi khoa Ung bướu nhi, chia sẻ ước mơ sau này sẽ trở thành chiến sĩ công an.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Long chụp hình cùng các bệnh nhi và gia đình. Ảnh: THẢO HIỀN

Ngoài các chương trình trên, Công an phường Phước Long còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực khác. Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân về việc chấp hành các quy định trong dịp Tết, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.