TP.HCM: Công an phường Phước Long ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại các chung cư 16/10/2025 18:32

(PLO)- Trung tá Nguyễn Linh Đông, Trưởng Công an phường Phước Long, cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý và Ban Quản trị các chung cư để đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Ngày 16-10, Công an phường Phước Long (TP.HCM) tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Ban Quản trị, Ban Quản lý của các chung cư trên địa bàn phường.

Hội nghị nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực chung cư.

Đại diện Ban Quản trị, Ban Quản lý các chung cư trên địa bàn phường đồng ý, thống nhất cao quy chế phối hợp ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Phạm Đăng Khải, Phó Trưởng Công an phường Phước Long, cho biết hiện nhiều chung cư trên địa bàn được trang bị hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ, vân tay, camera chuông cửa có tính bảo mật cao, khiến việc tiếp cận từng hộ dân của lực lượng chức năng gặp khó khăn.

Các đối tượng có thể lợi dụng đặc điểm này để thực hiện hành vi vi phạm như tội phạm công nghệ cao, ma túy, cờ bạc, mại dâm...

Bên cạnh đó, đa số cư dân chung cư sống khép kín, ít tham gia sinh hoạt cộng đồng. Nhiều hộ là người thuê ở, chủ căn hộ vắng mặt, khiến việc cung cấp thông tin, hỗ trợ đăng ký tạm trú còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Phạm Đăng Khải, Phó Trưởng Công an phường Phước Long phát biểu tại hội nghị.

Trung tá Phạm Đăng Khải cũng nêu rõ Cảnh sát khu vực (CSKV) có nhiệm vụ quản lý hộ, nhân khẩu của người Việt Nam và người nước ngoài tại các chung cư; định kỳ kiểm tra, cập nhật biến động dân cư, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định của Luật Cư trú.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng CSKV kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, cơ sở kinh doanh và công tác phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, công tác quản lý cư trú tại các chung cư còn gặp khó khăn do nhiều chủ sở hữu không trực tiếp sinh sống mà cho thuê hoặc ở xa, gây trở ngại trong việc phối hợp giữa công an và ban quản lý tòa nhà.

Lượng người đến tạm trú lớn, thời gian lưu trú ngắn khiến việc đăng ký, cập nhật dữ liệu cư trú còn chậm, ảnh hưởng đến công tác nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự.

Nói về tình hình an ninh tại chung cư trên địa bàn phường Phước Long hiện nay, Trung tá Nguyễn Linh Đông, Trưởng Công an phường cũng cho biết việc cho thuê nhà qua ứng dụng trực tuyến khiến chủ hộ và người thuê ít tiếp xúc, khó kiểm soát nhân thân, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Việc quản lý người nước ngoài lưu trú tại chung cư còn gặp nhiều hạn chế.

Trung tá Nguyễn Linh Đông, Trưởng Công an phường Phước Long, phát biểu tại hội nghị.

“Hội nghị ký kết quy chế phối hợp được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Thường vụ Đảng ủy phường Phước Long. Đây là việc làm thiết thực, cần được nhân rộng. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý và Ban Quản trị các chung cư để đảm bảo ANTT trên địa bàn” - Trung tá Nguyễn Linh Đông nhấn mạnh.

Thông qua hội nghị, đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực trong việc phối hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm.