Lưu ý về việc quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm từ 15-2-2026 06/01/2026 07:01

(PLO)- Từ 15-2-2026, quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm sẽ phải tuân thủ những chuẩn mực mới về nội dung, cảnh báo và hình thức thể hiện...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 342/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực thi hành từ 15-2-2026.

Quảng cáo mỹ phẩm: Không được khiến người tiêu dùng hiểu là thuốc

Theo Điều 4 Nghị định 342/2025, nội dung quảng cáo mỹ phẩm bắt buộc phải thể hiện đầy đủ các thông tin gồm: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Trường hợp tên mỹ phẩm đã bao gồm các thông tin về tính năng, công dụng thì không phải thể hiện nội dung này trong sản phẩm quảng cáo.

Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với bản chất sản phẩm mỹ phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

Đối với quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung tên, tính năng, công dụng của mỹ phẩm, các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Quảng cáo trên báo hình có thời lượng dưới 30 giây thì không phải đọc cảnh báo nhưng phải thể hiện bằng chữ và bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiếp nhận.

Ngoài ra, khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.

Quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm sẽ phải tuân thủ những chuẩn mực mới... Ảnh minh họa: AI

Quảng cáo thực phẩm: Phải ghi rõ tính chất sản phẩm

Tại Điều 5 Nghị định 342/2025 quy định nội dung quảng cáo thực phẩm phải thể hiện các thông tin bắt buộc sau: Tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Đối với từng nhóm thực phẩm, nội dung quảng cáo phải ghi đúng tính chất pháp lý của sản phẩm, cụ thể:

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ phải có cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”; quảng cáo thực phẩm bổ sung phải có cụm từ: “Thực phẩm bổ sung”; quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học phải có cụm từ “Thực phẩm dinh dưỡng y học” và “Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế”; quảng cáo thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải có cụm từ: “Sản phẩm dinh dưỡng cho (đối tượng cụ thể sử dụng sản phẩm đó)”.

Riêng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nội dung quảng cáo còn phải nêu rõ công dụng, cảnh báo sức khỏe (nếu có) và bắt buộc kèm theo khuyến cáo: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.”

Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình với thời lượng dưới 15 giây thì không phải đọc khuyến cáo, nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong nội dung quảng cáo.