Sử dụng KOL quảng cáo sai quy định, nhiều doanh nghiệp bị phạt

Theo báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, công tác kiểm tra, giám sát thị trường năm 2025 đã được tăng cường mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Kết quả, cơ quan chức năng đã xử phạt 14 doanh nghiệp và 6 cá nhân với tổng số tiền lên tới 3,55 tỉ đồng.
Các nhóm hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của người có ảnh hưởng. Bên cạnh đó là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng người có ảnh hưởng (KOLs) để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Với nhóm hành vi này, cơ quan chức năng đã xử phạt tổng số tiền 555 triệu đồng.
Đáng chú ý, mức xử phạt cao nhất được ghi nhận ở nhóm hành vi liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Tổng tiền phạt cho nhóm này lên tới 1,16 tỉ đồng.
Ngoài hai nhóm hành vi nổi cộm trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt 560 triệu đồng đối với lỗi không thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật. Nhóm hành vi vi phạm về trách nhiệm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng cũng bị áp dụng mức phạt 570 triệu đồng.
Cơ quan quản lý còn phát hiện và xử lý các sai phạm khác liên quan đến việc sử dụng thông tin người tiêu dùng. Trách nhiệm đối với người tiêu dùng dễ bị tổn thương và công tác giải quyết khiếu nại cũng được chấn chỉnh nghiêm túc.
Thời gian tới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm tra. Công tác giám sát thị trường sẽ được tăng cường để kịp thời xử lý nghiêm vi phạm. Qua đó góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, củng cố niềm tin của người dân.
Năm 2025: Thương mại điện tử dẫn đầu về số đơn khiếu nại
Trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 896 đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị và khiếu nại của người tiêu dùng cả nước.
Thương mại điện tử chiếm tỉ trọng cao nhất với 191 đơn thư. Điều này cho thấy những rủi ro vẫn tồn tại trên môi trường số, đặc biệt là sự chênh lệch giữa mô tả và chất lượng sản phẩm thực tế.
Các phản ánh chủ yếu xoay quanh việc quảng cáo sai sự thật, gian lận thương hiệu và rủi ro trong thanh toán. Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân cũng khiến nhiều người lo lắng.
Đứng thứ hai trong nhóm này là lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và nhà hàng với 74 đơn thư, chiếm 8,3% tổng số. Tiếp theo là nhóm đồ điện tử gia dụng với 73 đơn thư.
Các khiếu nại về đồ điện tử thường liên quan đến lỗi kỹ thuật hoặc hỏng hóc sau thời gian ngắn sử dụng. Người tiêu dùng cũng bức xúc về chế độ bảo hành chưa đầy đủ hoặc bị kéo dài thời gian xử lý.