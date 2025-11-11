Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số' 11/11/2025 12:33

(PLO)- Luật Quảng cáo 2025 được đánh dấu là bước ngoặt trong quản lý hoạt động quảng cáo, đặc biệt là trên không gian mạng và với người có ảnh hưởng (KOL, KOC, influencer).

Sự kiện diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thứ tư, ngày 12-11-2025, tại Trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM (số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Nhiều điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM. Cùng tham gia có các chuyên gia đến từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại TP.HCM, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng TP.HCM, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam và Viện Khoa học pháp lý và phát triển doanh nghiệp (ILC).

Tọa đàm còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp như Tập đoàn Nestlé, Vinamilk, Abbott, Lavie, Metub... và đại diện các nền tảng số như TikTok.

Sáng mai, ngày 12-11, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm "Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số".

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 (số 75/2025/QH15), có hiệu lực từ 1-1-2026. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đang chủ trì lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Luật Quảng cáo 2025 được đánh dấu là bước ngoặt trong quản lý hoạt động quảng cáo, đặc biệt là trên không gian mạng và với người có ảnh hưởng (KOL, KOC, influencer).

Thực tế cho thấy, so với Luật Quảng cáo 2012, Luật mới bổ sung khái niệm "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo". Luật cũng cụ thể hóa trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ minh bạch, nghĩa vụ thuế và cơ chế xử lý vi phạm đối với các chủ thể liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị áp dụng luật, cộng đồng doanh nghiệp, các agency truyền thông và giới KOL vẫn chưa nắm rõ các điểm mới và quy định chi tiết. Việc nhận diện đúng, hiểu rõ các quy định để áp dụng hiệu quả là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực tuân thủ.

Trước thực trạng đó, Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn kết nối cơ quan quản lý - chuyên gia - doanh nghiệp, tập trung vào các mục tiêu then chốt:

Giải thích rõ các điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Làm rõ nghĩa vụ pháp lý của KOL/KOC/influencer, bao gồm quy định về minh bạch tài trợ, trách nhiệm liên đới và nghĩa vụ thuế.

Phân tích tác động của luật đối với doanh nghiệp, mạng xã hội và thị trường quảng cáo trực tuyến.

Đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường quảng cáo lành mạnh, văn minh và hiệu quả.

Tăng cường nhận thức của cộng đồng sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, KOL về văn hóa quảng cáo có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Nhiều điểm nhấn

Tọa đàm sẽ được chia làm hai phiên chính, gồm phiên tham luận và phiên thảo luận chung.

Với phiên tham luận, tọa đàm sẽ lắng nghe hai tham luận đến từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Sở Công Thương TP.HCM. Cụ thể, tham luận 1 có nội dung: "Những điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và định hướng nội dung chi tiết khi triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành".

Tham luận 2 có nội dung: "Quản lý khuyến mãi và công tác phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong hoạt động quảng cáo".

Ngoài các tham luận, điểm nhấn của tọa đàm là các câu chuyện thực tế về kỳ vọng, vướng mắc của doanh nghiệp, KOL trong việc thực thi Luật Quảng cáo 2025.

Từ đó các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ cùng bàn thảo nhận diện nghĩa vụ pháp lý mới (quy định, kê khai). Các bên cũng thảo luận về hoàn thiện hành lang pháp lý và chế tài thực thi (quảng cáo xuyên biên giới, xử lý vi phạm). Nội dung khác là đạo đức nghề nghiệp và văn hóa quảng cáo thời đại số (minh bạch, chuẩn mực, trách nhiệm xã hội), cùng các giải pháp, kiến nghị chính sách (hoàn thiện nghị định, hướng dẫn doanh nghiệp - KOL).

Thông qua Tọa đàm, Báo Pháp Luật TP.HCM mong muốn ghi nhận đầy đủ các ý kiến, sáng kiến, kiến nghị từ các bên để tổng hợp thành báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền, nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách, góp phần xây dựng một môi trường quảng cáo minh bạch, lành mạnh và hiệu quả.